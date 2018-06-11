Четыре лайфхака для успешных знакомств: в Интернете и не только

Психолог Ольга Гуманова давно и с большим интересом изучает, как люди знакомятся, и проводит на эту тему психотерапевтические группы. Сегодня она решила поделиться своими наблюдениями, пишет Lady.Mail.ru.
В наше время новых знакомых и потенциальных спутников жизни все чаще находят в Интернете с помощью специализированных сайтов и приложений.
Известны случаи, когда будущие партнеры годами ходили в один и тот же фитнес-клуб, пересекались на профессиональных выставках и даже работали в одной фирме, а договориться о встрече смогли только после взаимных «лайков» во всем хорошо известном приложении.
Впрочем, успех и популярность интернет-знакомств вовсе не служит поводом отказаться от всех других методов, старых и добрых. Преуспеть в деле поиска новых людей и отношений помогут несколько совсем простых вещей.
Будьте щедрыми с самого начала переписки
Некоторые девушки так бережно относятся к напечатанным словам, нажатым эмодзи и другим письменным проявлениям чувств, как если бы это были последние патроны и последняя пачка крупы в осажденном городе. Если растратит бездумно, то сразу придет голодная смерть.
На самом деле, клавиатура любого гаджета может воспроизводить неограниченное количество знаков, а внутренние запасы красноречия, остроумия, комплиментов и шуток — неисчерпаемы. Пишите щедро, показывайте собеседнику, что он вам интересен, что вам не жаль для него времени и сил. Если в приложении или на сайте, где вы общаетесь, есть «суперлайки», подарки, еще какие-то милые опции — не жалейте этого добра для каждой новой образовавшейся пары.
Обычно мужчины гораздо лучше относятся к женщинам, которые пишут первыми и не скупятся на эмоции, часто они бывают польщены, что их выделили из общей массы и отметили, просто тают в ответ.
Избегайте сокращений типа «пжлст» и «спс» и их аналогов в других языках. В начале знакомства это звучит пренебрежительно, как будто вам жаль потратить на этого человека лишних тридцать секунд.
Не пишите банальности из серии «привет, как дела», это тоже выглядит как ленивый жест. Посмотрите анкету собеседника, его фото и начните разговор с чего-то особенного и личного. Например: «Вижу знакомую скалу на фото, это же бухта Ха Лонг?» Или: «Какой милый котик, он ваш?»
На своих тренингах и группах в ответ на это я часто слышу возмущенные отклики: но ведь так же велики шансы потратить много драгоценного времени и последних сил на незнакомого и равнодушного к вам человека и в итоге даже не встретиться? Да, все так.
Увы, у нас нет никаких гарантий, что человек, которого мы щедро одарили комплиментами и восхищением, в ответ непременно влюбится, окажется вашим «тем самым единственным», вы поженитесь, станете родителями самых любимых общих детей, проживете долго и счастливо.
Он может не ответить, может в ответ нагрубить, может не прийти на встречу или оказаться в жизни совсем не тем, кем выглядит в Интернете. Такова реальность.
Если открывается новый салон красоты, фитнес-клуб, ресторан, то первое время они занимаются привлечением новых клиентов. Для этого они предлагают «маникюр плюс педикюр с покрытием шеллак всего за тысячу рублей», «вторую пиццу в подарок», «бесплатный напиток за пост про нас в соцсети», «пробное занятие на новом кардиотренажере даром».
Чтобы избежать разочарований, включите в свой график статью «продвижение». Сколько минут в день вы готовы целенаправленно выделить для переписки на сайтах знакомств? Проститесь с ними и считайте их уже потраченными на флирт в чатиках.
Нравьтесь, а не приценивайтесь и не торгуйтесь
Одна моя мудрая подруга говорила: «Выбирать мы можем только из тех, кто нас уже выбрал». Сайты знакомств могут показаться сияющим супермаркетом, где на полках, перевязанные нарядными упаковочными ленточками, лежат ряды идеальных мужчин: у этого пресс кубиками, тот — покоряет волны на доске для серфинга, а вот этот красавец — на фоне нового дома с баней. Возникает иллюзия, что все они могут стать вашими, стоит только выбрать и не ошибиться.
В реальности же ни кубики на прессе, ни поместье в Альпах не имеют к вам ни малейшего отношения до тех пор, пока вы не заинтересовали собой их обладателя, не выделились в его глазах из толпы, не вызвали у него симпатию, интерес, влечение.
Поэтому выбирайте, отмечайте, оценивайте мужчин не по тому, что вы видите в описании, а по его реакции на вас: я его цепляю или нет, он мною заинтересовался или не заинтересовался, загорелся, очень хочет увидеться.
Некоторые пользователи сайтов знакомств сразу начинают задавать вопросы из серии «торги и переговоры»: «Есть ли у вас дети, с кем они живут?», «У вас квартира своя или съемная?», «В каком районе живете?»
С одной стороны, может показаться, что таким образом можно сэкономить время, отсеивая неподходящих вам кандидатов, если вы, например, не рассматриваете мужчин с детьми или из других городов. Но, с другой — это выглядит отношением к человеку как к вещи, которую выбирают по техническим характеристикам, что охлаждает интерес, убивает романтику.
Если вам не терпится выяснить, какой у нового знакомого доход и стиль жизни, то постарайтесь это выяснить не напрямую — например, через его рассказ об отпуске или о хобби. Если, например, он завсегдатай зоопарков и морских аквариумов, то есть сильное подозрение, что это «воскресный папа», выгуливающий там детей.
Не грузите чувством долга и обещаниями
Вы знакомы еще совсем мало и недавно, а потому совсем ничего друг другу не должны. Поэтому оставьте пространство для спонтанности и свободных мимолетных желаний. Не напоминайте обиженно новому знакомому, что он, например, обещал позвонить в семь и напрочь забыл об этом. Не интересуйтесь «куда пропал», «почему не пишешь». И совсем уж глупо желать, чтобы вас узнавали в другой соцсети под другим ником или по телефону были рады вашему уникальному голосу: «Узнаешь, кто звонит?»
Реальность такова, что и у вас, и у ваших новых знакомых образуется множество новых контактов каждый день. Все эти люди вам пока что не знакомы, малоинтересны, вы к ним не привязаны, возможно, что они пока еще ничем не успели зацепить.
Поэтому, если собеседник вдруг пропал, то у вас есть два возможных плана действий: 1) наплевать и забыть; 2) попытаться заинтересовать собой еще раз, начав все сначала. Во втором случае вместо «помнишь меня, два месяца назад мы пили кофе в «Шоколаднице»? (а он все это время стабильно пил кофе в одном и том же месте с разными женщинами с сайтов знакомств по три раза в день, вот задача именно вас вспомнить!) лучше начать с «Вы, конечно, вряд ли меня помните…»
Не бойтесь сексуального влечения
Да, я все понимаю — у нас огромный процент изнасилований, и довольно часто после них жертву еще и убивают. Многие изнасилования совершаются на свиданиях мужчинами, которым женщина доверяла. И вообще мир полон опасностей, и жить в нем страшно.
Но тем не менее вожделеть женщину — это естественно и нормально. Если мужчина не хочет с вами секса, то, скорее всего, он с вами вообще ничего не хочет, вы его не интересуете. Так что отправиться на свидание с кавалером, который очень сильно вас хочет и этого не скрывает — это нормально, стоит только позаботиться о собственной безопасности. Если вы не готовы к сексу прямо сейчас, то выберете людное место, а не то, где вас было бы удобно и легко привести в горизонтальное положение.
Гораздо более свободными и приятными отношения с миром делают различные курсы самообороны и бойцовские секции. От группы агрессивно настроенных гопников вас вряд ли спасет что-то, кроме огнестрельного оружия или бегства, а вот умение отправить одного мужчину некоторое время лежать на земле без чувств очень даже может пригодиться.
Иногда для того чтобы человек отстал, достаточно бывает даже взглядом выразить, что у вас нет психологического барьера, запрещающего бить людей, нарушающих ваши телесные границы. Причем бить больно и травматично. Это даже лучше, чем бить на самом деле, ведь наш закон может оказаться не на вашей стороне — с женской самообороной, к сожалению, у нас есть проблемы.
С сексуально возбужденными и настойчиво атакующими мужчинами часто трудно бывает встречаться женщинам, которым сложно, странно и неудобно говорить «нет». Если вы видите, что его желания не совпадают с вашими, то старайтесь отслеживать свои собственные желания и останавливаться там, где этого хотите вы, а не он.