Как привести кожу в порядок после занятий спортом

После ударной тренировки во имя здоровья и стройного тела работа над собой не должна прекращаться. У нас для тебя список дел (не переживай, небольшой) по уходу за кожей, пишет Lady.Mail.ru.
Вымой лицо
Да, ничего нового мы тебе не скажем, но почему бы не повториться, если совет-то действительно важный. Используй пенку или мицеллярную воду (и не важно, была ли косметика на коже до занятия или нет) с углем в составе, этот ингредиент, как известно, отлично очищает поры. А если есть время (и тебя не смущает присутствие окружающих), то сделай очищающую маску с глиной — тоже отличное средство против несовершенств.
Выбери средство для увлажнения
Когда ты только вернулась со спорта, не надо сразу же наносить увлажняющий крем, тем более с плотной текстурой — коже тоже надо время, чтобы «прийти в себя». Используй эмульсию или спрей для лица, это освежающие, но в то же время легкие средства, которые к тому же не забивают поры.
Избавься от красноты
Красное лицо после тренировки — это нормально (кровообращение ведь усиливается), но если покраснения не исчезают и через полчаса, то можно точечно использовать крем или гель. Наноси его только на те места, которые кажутся тебе наиболее проблемными. Глицерин, салициловая кислота, цинк остановят все возможные воспаления и не дадут новым появиться.
Кстати, чтобы лицо краснело меньше во время тренировки, дерматологи (и спортсмены заодно) дают несколько универсальных советов. Например, не забывать о растяжке перед началом активной тренировки, заниматься в прохладном помещении, делать перерывы почаще и в экстренной ситуации протирать кожу полотенцем, смоченным в молоке. Да, способ не очень удобный, но зато восстанавливает кровообращение и при этом не нарушает рН-баланс.
Возьми пудру
Если после спорта ты планируешь пойти на важную встречу и не можешь отказаться от макияжа, то лучше всего брать минеральную пудру, а не тональную основу. Именно такая пудра не загрязняет поры. Мы бы еще и парфюм советовали подобрать тем, у кого впереди день, полный свершений, — правильные ароматные композиции позволяют настроить себя на правильную волну.
Используй тинт или пигмент
В общем-то эти средства хороши и до, и после спорта. Кожу они не стягивают, достаточно хорошо увлажняют. Как правило, их еще и выпускают в компактных небольших футлярах, так что носить их постоянно с собой не запрещается.