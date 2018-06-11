Как привести кожу в порядок после занятий спортом

Вымой лицо

Да, ничего нового мы тебе не скажем, но почему бы не повториться, если совет-то действительно важный. Используй пенку или мицеллярную воду (и не важно, была ли косметика на коже до занятия или нет) с углем в составе, этот ингредиент, как известно, отлично очищает поры. А если есть время (и тебя не смущает присутствие окружающих), то сделай очищающую маску с глиной — тоже отличное средство против несовершенств.

Выбери средство для увлажнения

Когда ты только вернулась со спорта, не надо сразу же наносить увлажняющий крем, тем более с плотной текстурой — коже тоже надо время, чтобы «прийти в себя». Используй эмульсию или спрей для лица, это освежающие, но в то же время легкие средства, которые к тому же не забивают поры.

Избавься от красноты

Красное лицо после тренировки — это нормально (кровообращение ведь усиливается), но если покраснения не исчезают и через полчаса, то можно точечно использовать крем или гель. Наноси его только на те места, которые кажутся тебе наиболее проблемными. Глицерин, салициловая кислота, цинк остановят все возможные воспаления и не дадут новым появиться.

Кстати, чтобы лицо краснело меньше во время тренировки, дерматологи (и спортсмены заодно) дают несколько универсальных советов. Например, не забывать о растяжке перед началом активной тренировки, заниматься в прохладном помещении, делать перерывы почаще и в экстренной ситуации протирать кожу полотенцем, смоченным в молоке. Да, способ не очень удобный, но зато восстанавливает кровообращение и при этом не нарушает рН-баланс.

Возьми пудру

Если после спорта ты планируешь пойти на важную встречу и не можешь отказаться от макияжа, то лучше всего брать минеральную пудру, а не тональную основу. Именно такая пудра не загрязняет поры. Мы бы еще и парфюм советовали подобрать тем, у кого впереди день, полный свершений, — правильные ароматные композиции позволяют настроить себя на правильную волну.

Используй тинт или пигмент