Сообщения, которые мужчины ненавидят получать от женщин

Порой бывает просто поразительно, как несколько простых слов на экране (или слишком много их) могут вызвать самые разные негативные эмоции: от скуки до раздражения и злости.

ТОП-9 сообщений, которые не стоит слать мужчине:

1. Сообщения в стиле «Развлеки меня».

Когда ты сидишь дома, тебе скучно и хочется как-то развлечься, подумай перед тем, как писать твоему парню просто так, «Привет, что делаешь?», например. Если ты будешь слишком часто присылать ему подобные бессмысленные сообщения просто так, ему тоже скоро станет скучно читать их и отвечать.

2. Несколько сообщений подряд.

Не. Отправляй. Сообщения. Из. Одного. Слова. Этот грех в переписке — плохая привычка, кому бы ты ни писала. Никто не хочет чувствовать, что их телефон постоянно вибрирует или звонит, никто не хочет отвлекаться по 20 раз подряд на сообщения от одного и того же человека. Соберись с мыслями и напиши одно сообщение. Так ты снизишь риск, что он может бросить свой телефон в стену из-за раздражения от твоих сообщений.

3. Бесконечно длинные сообщения.

Если у тебя накопилось слишком много информации, позвони ему или дождись встречи. И тем более не пиши ему длинные параграфы сообщений, и все на разные темы. Если он занят, то вообще вряд ли прочтет твою историю.

4. Пассивно-агрессивные сообщения.

С таким трудно справиться при личном общении, не говоря уже о переписке. Например, если ты зла на него, а он пишет тебе, чтобы пригласить встретиться, не пиши просто «Ок» или «Не могу». Конечно, он поймет, что ты злишься, но не поймет, почему. Это его смутит, так что когда он напишет «Что-то случилось?», лучше ответь ему честно, что вам нужно встретиться и обсудить.

5. Сообщения со смыслом «У меня нет своей жизни».

Итак, в пятницу днем ты написала ему, спросив, чем он будет заниматься на выходных. Уже почти вечер, и вместо того, чтобы пойти с подругами погулять, ты сидишь дома и ждешь от него сообщения. В итоге тебе надоедает, и ты пишешь «Ты мне ответишь?». Не слышатся ли тебе нотки навязчивости и требовательности? Он их точно почувствует. И решит, что у тебя нет своей жизни кроме него. Но достойная женщина не ждет, пока мужчина ответит на ее сообщение. Она даже не думает об этом, потому что уже весело проводит время с друзьями или занимаясь своими делами.

6. Сообщения со смыслом «Оцени меня».

Если мужчина встречается с тобой, значит ты ему нравишься. И значит хватит быть неуверенной в себе. Никаких «Мы же точно встретимся завтра, да?» или еще хуже «Почему я тебе нравлюсь?». Любые сообщения с целью удостовериться в его чувствах — плохая идея. Во-первых, это показывает ему твою неуверенность, а это не нравится мужчинам. Во-вторых, ты ищешь оценку не там, она должна исходить изнутри — твоя внутренняя самооценка. Чтобы быть уверенной в себе, нужны не его заверения, что ты красивая и хорошая, а твоя любовь к себе.

7. Сообщения о статусе отношений.

Это нормально, что ты хочешь понять статус ваших отношений. Но не выясняй это по переписке. По сообщению ему даже легче будет уйти от вопроса, изменить тему или в целом проигнорировать твой вопрос, чем при личной встрече.

8. Первое признание в любви.

Если ты чувствуешь, что готова сказать ему три главных слова, прибереги это для личной встречи. Опять-таки, в переписке есть риск, что он не ответит тебе, или твои слова не возымеют должного действия.

9. Расставание.