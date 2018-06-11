Закуски для пикника: четыре летних рецепта

Уже по-летнему светит солнце, а значит, пора звать друзей, собирать корзинку с едой и отправляться за город на пикник. Как правило, на пикник берут бутерброды, пирожки, нарезки, свежие овощи и фрукты. Но приготовить можно все, что угодно, главное – прихватить необходимые ингредиенты, пишет Сегодня.
Картофель с чесноком и зеленью
Запеченная картошка на природе пользуется, наверное, не меньшей популярностью, чем шашлык. Ее можно традиционно запечь в золе костра, а можно приготовить на мангале или гриле.
Ингредиенты:
молодой картофель – 1 кг
укроп – 1 пучок
чеснок – 2-3 зубчика
масло оливковое – по вкусу
соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Картофель хорошо промойте под проточной водой, очищать его не нужно. Разрежьте каждую картофелину на 2 половинки и отварите до полуготовности в подсоленной воде. Слейте воду и дайте картофелю немного обсохнуть.
Чтобы картофель не прилип к решетке, нагрейте ее и смажьте растительным маслом.
Выложите картофель в один слой и готовьте, пока не появится румяная корочка. Затем переверните картофель и пожарьте с другой стороны. Укроп и чеснок мелко нарежьте.
Картофель переложите на блюдо, добавьте зелень и чеснок, заправьте оливковым маслом по вкусу, приправьте перцем и солью.
Сэндвичи с рыбой
Рыбные сэндвичи можно приготовить дома заранее, а на пикнике достаточно будет прогреть их на мангале или гриле до расплавления сыра. Вместо консервов можно также использовать отварную или запеченную рыбу.
Ингредиенты:
круглая маленькая булочка – 3-4 шт.
лосось (тунец) консервированный – 1 банка
сыр твердый – 50 г
зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – 1 пучок
оливки без косточек – 10 шт.
соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Достаньте рыбу из банки и разомните мясо вилкой, удаляя кожу и крупные кости.
Сыр измельчите на мелкой терке, оливки нарежьте кружочками, зелень мелко порубите. Смешайте все в миске, посолите и поперчите по вкусу.
С булочек срежьте верх, чайной ложкой удалите мякиш.
Наполните булочки рыбной смесью, накройте срезанными верхушками и заверните каждую булочку в фольгу. Запекайте на гриле или мангале несколько минут.
Запеченные овощи
Овощная смесь станет отличным дополнением к шашлыку или другим мясным блюдам.
Ингредиенты:
помидоры – 4 шт.
баклажаны – 2 шт.
перец болгарский – 3 шт.
лук репчатый – 1 шт.
чеснок – 3-4 зубчика
зелень (петрушка, кинза) – 1 пучок
лавровый лист – 1-2 шт.
перец душистый горошком – 1 ст. ложка
соль, перец – по вкусу
растительное масло – по вкусу
Как приготовить:
Помидоры, баклажаны и перец нужно нанизать на отдельные шампуры целиком и запечь над слабым огнем, пока кожица не потемнеет. Снимайте овощи с огня по мере готовности.
Овощи остудите, снимите обгоревшую кожицу, мякоть нарежьте кубиками.
Лук также мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс.
В котелок или кастрюлю уложите овощи слоями, посолите и поперчите по вкусу, добавьте немного растительного масла, лавровый лист и душистый перец. Плотно накройте крышкой или фольгой и поставьте на угли на 15-20 минут, чтобы овощи протушились.
Выложите овощи на блюдо, добавьте нарубленную зелень и подавайте.
Пита с начинкой
Пита на пикнике – настоящая палочка-выручалочка. Зачем есть салат неудобной пластиковой вилкой из одноразовой тарелки, если можно положить его в питу?
Ингредиенты:
пита – 4 шт.
курица – 300 г
огурцы-корнишоны маринованные – 1 банка
маслины – 1 банка
помидоры – 2-3 шт.
оливковое масло для заправки
соль – по вкусу
зелень – 1 пучок
Как приготовить:
Курицу нарежьте кусочками, помидоры – дольками, зелень мелко нашинкуйте.
Питы прогрейте на решетке мангала и надрежьте с одной стороны, чтобы получился кармашек.
Наполните питы дольками помидоров, корнишонами, маслинами и кусочками курицы. Посолите, добавьте зелень и оливковое масло по вкусу.