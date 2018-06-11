Закуски для пикника: четыре летних рецепта

Картофель с чесноком и зеленью

Запеченная картошка на природе пользуется, наверное, не меньшей популярностью, чем шашлык. Ее можно традиционно запечь в золе костра, а можно приготовить на мангале или гриле.

Ингредиенты:

молодой картофель – 1 кг

укроп – 1 пучок

чеснок – 2-3 зубчика

масло оливковое – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Картофель хорошо промойте под проточной водой, очищать его не нужно. Разрежьте каждую картофелину на 2 половинки и отварите до полуготовности в подсоленной воде. Слейте воду и дайте картофелю немного обсохнуть.

Чтобы картофель не прилип к решетке, нагрейте ее и смажьте растительным маслом.

Выложите картофель в один слой и готовьте, пока не появится румяная корочка. Затем переверните картофель и пожарьте с другой стороны. Укроп и чеснок мелко нарежьте.

Картофель переложите на блюдо, добавьте зелень и чеснок, заправьте оливковым маслом по вкусу, приправьте перцем и солью.

Сэндвичи с рыбой

Рыбные сэндвичи можно приготовить дома заранее, а на пикнике достаточно будет прогреть их на мангале или гриле до расплавления сыра. Вместо консервов можно также использовать отварную или запеченную рыбу.

Ингредиенты:

круглая маленькая булочка – 3-4 шт.

лосось (тунец) консервированный – 1 банка

сыр твердый – 50 г

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – 1 пучок

оливки без косточек – 10 шт.

соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Достаньте рыбу из банки и разомните мясо вилкой, удаляя кожу и крупные кости.

Сыр измельчите на мелкой терке, оливки нарежьте кружочками, зелень мелко порубите. Смешайте все в миске, посолите и поперчите по вкусу.

С булочек срежьте верх, чайной ложкой удалите мякиш.

Наполните булочки рыбной смесью, накройте срезанными верхушками и заверните каждую булочку в фольгу. Запекайте на гриле или мангале несколько минут.

Запеченные овощи

Овощная смесь станет отличным дополнением к шашлыку или другим мясным блюдам.

Ингредиенты:

помидоры – 4 шт.

баклажаны – 2 шт.

перец болгарский – 3 шт.

лук репчатый – 1 шт.

чеснок – 3-4 зубчика

зелень (петрушка, кинза) – 1 пучок

лавровый лист – 1-2 шт.

перец душистый горошком – 1 ст. ложка

соль, перец – по вкусу

растительное масло – по вкусу

Как приготовить:

Помидоры, баклажаны и перец нужно нанизать на отдельные шампуры целиком и запечь над слабым огнем, пока кожица не потемнеет. Снимайте овощи с огня по мере готовности.

Овощи остудите, снимите обгоревшую кожицу, мякоть нарежьте кубиками.

Лук также мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс.

В котелок или кастрюлю уложите овощи слоями, посолите и поперчите по вкусу, добавьте немного растительного масла, лавровый лист и душистый перец. Плотно накройте крышкой или фольгой и поставьте на угли на 15-20 минут, чтобы овощи протушились.

Выложите овощи на блюдо, добавьте нарубленную зелень и подавайте.

Пита с начинкой

Пита на пикнике – настоящая палочка-выручалочка. Зачем есть салат неудобной пластиковой вилкой из одноразовой тарелки, если можно положить его в питу?

Ингредиенты:

пита – 4 шт.

курица – 300 г

огурцы-корнишоны маринованные – 1 банка

маслины – 1 банка

помидоры – 2-3 шт.

оливковое масло для заправки

соль – по вкусу

зелень – 1 пучок

Как приготовить:

Курицу нарежьте кусочками, помидоры – дольками, зелень мелко нашинкуйте.

Питы прогрейте на решетке мангала и надрежьте с одной стороны, чтобы получился кармашек.