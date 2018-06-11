Первый семейный отдых с ребенком: о чем важно помнить

С наступлением сезона отпусков сменить привычную обстановку и отправиться на долгожданный отдых в первую очередь мечтают новоиспеченные мамы. За спиной тяжелые недели перед родами, важное событие, восстановление… Часть семей традиционно не спешит уезжать далеко от дома с младенцем на руках, но перед глазами и те активные путешественники, кого не останавливают тысячи километров в пути со слингом или коляской наперевес! Для кого-то отпуск — возможность «перезагрузки», профилактика послеродовой депрессии. Если с умом подойти к подготовке к путешествию, есть шанс получить незабываемые семейные моменты и воспоминания, пишет Сознательно.
Курс — на полный отдых
При выборе направлений для семейного отдыха с маленьким ребенком заботливым родителям следует ориентироваться на собственные интересы, рассчитывая при этом, что темп отпуска будет определяться потребностями малыша. Так, многие отели ОАЭ и Турции располагают прекрасной инфраструктурой и предлагают все необходимое для комфортного пребывания с мальчишками и девчонками любого возраста, вместе с тем оставаясь центрами увлекательной курортной жизни.
Это оптимальный вариант отельного отдыха для семей с детьми, кому важно восстановить силы, не готовить, иметь удобную инфраструктуру для детей в виде площадок и детских комнат, СПА для мам и пап.
Семьям с детьми от 4 месяцев стоит обратить пристальное внимание на курорты:
Италии — Тоскану, Искью, Калабрию, где можно понежиться на пляже и оздоровиться в местных термальных источниках;
Греции, славящейся мягким климатом (острова Крит, Кос и полуостров Халкидики);
Кипра — Протарас, Айя-Напу, Лимассол;
Хорватии и Черногории — балканских стран, которые привлекают повышенное туристическое внимание живописными пейзажами и безупречной экологической ситуацией.
Немаловажно, что на всех перечисленных европейских курортах есть возможность поселиться не в обычных гостиницах, а апартаментах — небольших отельных комплексах, рассчитанных на комфортное размещение нескольких семей.
На территории скромных вилл обычно оборудованы тенистые зеленые зоны или небольшие сады, где можно отдыхать с ребенком в полуденную жару. В апартаментах всегда есть кухня, что важно для многих мам, предпочитающих и в отпуске не лишать детей привычной домашней еды.
Позаботьтесь о потребностях малыша заранее
При планировании путешествия с малышом важно провести основательную подготовку. Ориентируйтесь на отзывы бывалых путешественников! Постарайтесь определить заранее, какие продукты питания могут не продавать в супермаркетах и на рынках выбранной курортной зоны.
Обычно в большинстве европейских курортов вы без труда найдете молочные продукты, каши или готовое детское питание. А на востоке с этим могут быть сложности. Что-то имеет смысл привезти с собой или узнать в местных русскоязычных сообществах, как решить вопрос.
В лучших турецких отелях всегда предлагают детское меню, однако, оно может устроить далеко не всех родителей.
Поэтому в преддверии долгожданного отдыха стоит взвесить «за» и «против» в пользу системы «все включено» или же поселения в апартаментах, где вы сможете готовить сами. Ведь главная цель отдыха с маленькими детьми, получить удовольствие от отпуска и гарантировать комфорт любимому карапузу. А экстрим и приключения — это уже совсем другая история!