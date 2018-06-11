Как приготовить квас: ТОП-3 освежающих рецептов в жару

Квас в домашних условиях станет настоящей панацеей и тонизирующим спасителем для твоего организма в летнюю жару, пишет Lady.Tochka.net.
Квас – это старинный славянский напиток, который наши пра-прабабушки готовили каждое лето. На полках магазинов довольно просто найти квас на любой вкус, но приготовить его дома – настоящий вызов хозяйкам.
Как сделать квас классический: рецепт на пшеничном хлебе
Ингредиенты:
Вода - 8 л.
Сухари пшеничные - 1 кг.
Крошки ржаного хлеба - 150 г.
Сахар - 100 г.
Дрожжи - 25-30 г.
Мука - 100 г.
Рецепт домашнего кваса из хлеба:
Перед тем как сделать домашний квас, нужно из пшеничного хлеба приготовить сухарики.
Положить их в кастрюлю, залить кипятком и оставить настояться на 3-4 часа.
Теперь нужно приготовить закваску для кваса. Для этого замесить тесто на теплой воде из ржаных крошек, ржаной муки и небольшого количества дрожжей. Поставить в теплое место на 1,5 часа.
Из теста сделать лепешки, запечь их на сковороде.
Разрезать на половинки и положить в кастрюлю с сухарями и водой.
Оставить в холодном месте на 12 часов. Затем процедить.
Добавить специи, сахар, мед по желанию.
Как приготовить квас: рецепт с яблочным соком
Ингредиенты:
Вода - 2 л.
Дрожжи - 0,5 ч. л.
Сахар - 100 г.
Яблочный сок - 0,5 л.
Какао - 2 ст. л.
Рецепт домашнего кваса из яблок:
Выбрать несладкий домашний сок. Если сок с сахаром, то больше сахара добавлять в рецепт не надо.
Смешать какао-порошок, дрожжи и сахар.
Растворить в теплой кипяченой воде. Добавить сок.
Помешать, накрыть крышкой и оставить на 12 часов.
Процедить и можно пить.
Как сделать квас без дрожжей
Ингредиенты для закваски:
Кипяченая вода комнатной температуры - 2 ст.
Ржаной хлеб - 0,5 дольки
Сахар - 1 ч. л.
Приготовление закваски для кваса:
Поместить ингредиенты в банку емкостью 0,5 л. Хлеб измельчить.
Поставить в теплое место на сутки-двое.
Далее понадобится:
Сахар - 1 ст. л.
Ржаной хлеб - 2 дольки
Закваска - 0,5 л.
Кипяченая холодная вода - 1,5 л.
Как сделать квас без дрожжей:
Вылить в банку (2 л.) закваску, добавить измельченный хлеб, сахар и залить водой до краев банки.
Закрыть крышку и оставить на день.
По истечении дня или двух слить 2/3 жидкости в отдельную емкость.
Закваску, которая осталась в банке, залить холодной кипяченой водой, добавить хлеб, закрыть крышкой и дать еще немного настояться.
Теперь ты знаешь, как сделать квас на любой вкус.