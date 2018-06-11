Как приготовить квас: ТОП-3 освежающих рецептов в жару

Квас – это старинный славянский напиток, который наши пра-прабабушки готовили каждое лето. На полках магазинов довольно просто найти квас на любой вкус, но приготовить его дома – настоящий вызов хозяйкам.

Как сделать квас классический: рецепт на пшеничном хлебе

Ингредиенты:

Вода - 8 л.

Сухари пшеничные - 1 кг.

Крошки ржаного хлеба - 150 г.

Сахар - 100 г.

Дрожжи - 25-30 г.

Мука - 100 г.

Рецепт домашнего кваса из хлеба:

Перед тем как сделать домашний квас, нужно из пшеничного хлеба приготовить сухарики.

Положить их в кастрюлю, залить кипятком и оставить настояться на 3-4 часа.

Теперь нужно приготовить закваску для кваса. Для этого замесить тесто на теплой воде из ржаных крошек, ржаной муки и небольшого количества дрожжей. Поставить в теплое место на 1,5 часа.

Из теста сделать лепешки, запечь их на сковороде.

Разрезать на половинки и положить в кастрюлю с сухарями и водой.

Оставить в холодном месте на 12 часов. Затем процедить.

Добавить специи, сахар, мед по желанию.

Как приготовить квас: рецепт с яблочным соком

Ингредиенты:

Вода - 2 л.

Дрожжи - 0,5 ч. л.

Сахар - 100 г.

Яблочный сок - 0,5 л.

Какао - 2 ст. л.

Рецепт домашнего кваса из яблок:

Выбрать несладкий домашний сок. Если сок с сахаром, то больше сахара добавлять в рецепт не надо.

Смешать какао-порошок, дрожжи и сахар.

Растворить в теплой кипяченой воде. Добавить сок.

Помешать, накрыть крышкой и оставить на 12 часов.

Процедить и можно пить.

Как сделать квас без дрожжей

Ингредиенты для закваски:

Кипяченая вода комнатной температуры - 2 ст.

Ржаной хлеб - 0,5 дольки

Сахар - 1 ч. л.

Приготовление закваски для кваса:

Поместить ингредиенты в банку емкостью 0,5 л. Хлеб измельчить.

Поставить в теплое место на сутки-двое.

Далее понадобится:

Сахар - 1 ст. л.

Ржаной хлеб - 2 дольки

Закваска - 0,5 л.

Кипяченая холодная вода - 1,5 л.

Как сделать квас без дрожжей:

Вылить в банку (2 л.) закваску, добавить измельченный хлеб, сахар и залить водой до краев банки.

Закрыть крышку и оставить на день.

По истечении дня или двух слить 2/3 жидкости в отдельную емкость.

Закваску, которая осталась в банке, залить холодной кипяченой водой, добавить хлеб, закрыть крышкой и дать еще немного настояться.