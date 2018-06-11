Что такое веганская косметика, в чем ее особенность и как ее искать?

Что такое веганская косметика?
Начнем с того, веганская косметика – это не всегда косметика натуральная или органическая, но при этом всегда этичная. Эти понятия не являются равными, но часто пересекаются: натуральная и органическая косметика могут содержать в себе компоненты животного происхождения, а могут и не содержать их; этическая продукция не тестируется на животных, но может содержать в себе компоненты животного происхождения; а веганская – не содержит продуктов животного происхождения и не тестируется на животных, рассказала Дарья Воронкова – координатор проекта «Веганство в Украине» и популяризатор научного подхода к веганству порталу Beauty.ua.
Теперь разбираемся, какие компоненты животного происхождения мы можем встретить в средствах по уходу и декоративной косметике:
ланолин;
кармин/кошениль;
хитин/хиозан;
холестерол;
цистеин/цистин;
кератин;
муцин;
пчелиный воск;
фибростимулин/коллаген;
эластин;
прополис;
маточное молочко;
шелк/ протеины шелка;
гуанин/ рыбья чешуя;
топленое масло/ гхи;
продукты жизнедеятельности коровы;
ретинол (витамин А);
глицерин.
Здесь важно заметить, что некоторые компоненты могут быть как животного, так и неживотного происхождения. Например, витамин А, глицерин, кератин или коллаген могут быть растительного происхождения.
Кошениль – маленькие насекомые, из самок которых добывают вещество, используемое для получения красного красителя. Его добавляют в состав красных губных помад, румян и даже пищевых продуктов.
Муцин – улиточная слизь, часто используется в корейских средствах по уходу.
Кератин, который так часто добавляют в средства для волос, добывают путем химической обработки перьев, шерсти и копыт животных и птиц.
Для изготовления кистей часто используется шерсть козы или соболя. И хотя считается, что натуральные кисти лучше, чем искусственные, это заблуждение – они ничем не уступают по качеству.
Также существует мнение, что веганская декоративная косметика не может сравниться по качеству с продуктами популярных брендов. На самом деле, благодаря многочисленным исследованиям и новым технологиям веганские средства могут без проблем конкурировать с косметикой менее сострадательных марок.
Как искать веганскую косметику?
Теперь поговорим о том, как найти веганскую косметику в огромном ассортименте средств, которые нам предлагает beauty-рынок. Один из вариантов – проверить, имеет ли продукция соответствующий сертификат. Например, сертифицирующая компания Choose Cruelty Free выдает сертификаты исключительно веганским брендам. У Leaping Bunny и PETA на сайтах также можно найти бренды со значками Vegan. Также обращаем внимание на значок с подсолнухом сертифицирующей компании Vegan Society. Но, к сожалению, маркировки этих компаний не всегда соответствуют действительности и иногда в их работе бывают сбои.
Второй вариант – самостоятельно проверять состав каждого отдельного продукта и выбирать те средства, которые не содержат компонентов животного происхождения.
Чисто веганских брендов косметики c каждым годом становится все больше. Из моих любимых: ZAO, 100% PURE, Pacifica (у них классная парфюмерия) и Hurraw! (выпускают отличные бальзамы для губ).