Что такое веганская косметика, в чем ее особенность и как ее искать?

Теперь разбираемся, какие компоненты животного происхождения мы можем встретить в средствах по уходу и декоративной косметике:

ланолин;

кармин/кошениль;

хитин/хиозан;

холестерол;

цистеин/цистин;

кератин;

муцин;

пчелиный воск;

фибростимулин/коллаген;

эластин;

прополис;

маточное молочко;

шелк/ протеины шелка;

гуанин/ рыбья чешуя;

топленое масло/ гхи;

продукты жизнедеятельности коровы;

ретинол (витамин А);

глицерин.

Здесь важно заметить, что некоторые компоненты могут быть как животного, так и неживотного происхождения. Например, витамин А, глицерин, кератин или коллаген могут быть растительного происхождения.

Кошениль – маленькие насекомые, из самок которых добывают вещество, используемое для получения красного красителя. Его добавляют в состав красных губных помад, румян и даже пищевых продуктов.

Муцин – улиточная слизь, часто используется в корейских средствах по уходу.

Кератин, который так часто добавляют в средства для волос, добывают путем химической обработки перьев, шерсти и копыт животных и птиц.

Для изготовления кистей часто используется шерсть козы или соболя. И хотя считается, что натуральные кисти лучше, чем искусственные, это заблуждение – они ничем не уступают по качеству.

Также существует мнение, что веганская декоративная косметика не может сравниться по качеству с продуктами популярных брендов. На самом деле, благодаря многочисленным исследованиям и новым технологиям веганские средства могут без проблем конкурировать с косметикой менее сострадательных марок.

Как искать веганскую косметику?

Теперь поговорим о том, как найти веганскую косметику в огромном ассортименте средств, которые нам предлагает beauty-рынок. Один из вариантов – проверить, имеет ли продукция соответствующий сертификат. Например, сертифицирующая компания Choose Cruelty Free выдает сертификаты исключительно веганским брендам. У Leaping Bunny и PETA на сайтах также можно найти бренды со значками Vegan. Также обращаем внимание на значок с подсолнухом сертифицирующей компании Vegan Society. Но, к сожалению, маркировки этих компаний не всегда соответствуют действительности и иногда в их работе бывают сбои.

Второй вариант – самостоятельно проверять состав каждого отдельного продукта и выбирать те средства, которые не содержат компонентов животного происхождения.