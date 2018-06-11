Здоровый сон: как совам превратиться в жаворонков

Действительно, доказано, что те, кто рано ложатся и рано встают, чувствуют себя бодрее на протяжение всего дня, меньше подвержены стрессам да еще и болеют реже. Это ли не повод научиться рано вставать по утрам? Но фишка в том, что спать нужно правильно, чтобы не пребывать в состоянии хронического недосыпа. К счастью, мы знаем, как провернуть это дельце и обмануть старичка Морфея.

Исследование ученых-эволюционистов из самой авторитетной корпорации генетики 23andMe показало: предрасположенность к «ночному» или «утреннему» образу жизни чаще всего вызвана наследственностью. Но не стоит выбрасывать будильник и убеждать начальника, что твои вечные опоздания - наследственная болезнь. Ученые также доказали, что гены только часть большого процесса биоритмов. Важную роль играет и пол, и возраст, и даже окружающая среда.

Как это не парадоксально, но чем старше мы становимся, тем легче должно становиться просыпаться рано утром. Более того, исследователи обнаружили, что «жаворонков» гораздо больше среди женщин, чем среди мужчин.

Как научиться рано вставать

Успокойся

Ученые-еволюционисты утверждают, что чувство разбитости возникает не из-за количества сна, а из-за качества. Эволюция объясняет, почему мы часто спим только наполовину: одна часть мозга отдыхает, а вторая бдит. Просто мы ожидаем угрозы. И так ты можешь спать хоть 12, хоть все 24 часа, а встанешь ужасно уставшей и "разбитой". Ученые доказали это на примере жизни охотников из Танзании, которые являются "жаворонками". У охотников есть "дежурные", которые не спят и охраняют группу всю ночь. Так, знание, что ты под защитой помогало остальным членам племени получить глубокий и здоровый сон, который улучшает функцию мозга и способствует улучшению здоровья.

Так что, первое условие, чтобы побороть генетическую предрасположенность и превратиться в "жаворонка" из "совы" - создай безопасные условия. Не стоит рыть окопы у подъезда или спать с пистолетом под подушкой, как Лара Крофт. Если тебя преследует чувство тревоги, проконсультируйся с врачом, он пропишет какие-то успокоительные на первое время, пока организм перестроится, или же просто пей травяной чай на ночь вместо привычного зеленого или черного. В них нет кофеина, который действует возбуждающе.

Следуй за солнцем

Второй способ просыпаться раньше - следи за солнцем. Хронобиолог Кристоф Рэндлер утверждает, что "сова" запросто может перейти в режим "жаворонка", нужно лишь ориентироваться по солнцу. Ученый говорит, что солнечный свет - один из самых сильных драйверов для циркадной системы любого человека. То есть, чтобы раньше вставать, нужно раньше ложиться. Уменьши количество света ночью, и добавь его по максимуму по утрам. Это касается и того света, что излучают гаджеты. Хочешь высыпаться, не "втыкай" в гаджеты до полуночи.

Добавь холода