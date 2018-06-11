Уход за лицом в самолете: основные правила для здоровой и сияющей кожи

Пока ты тихо, мирно и спокойно (или не очень) летишь в новые и неизведанные страны, кожа испытывает стресс. Низкий уровень влажности воздуха на борту составляет только 15% от той, что нам необходима. Что уж говорить о вреде перепадов атмосферного давления и обездвиженности во время полета. Это все приводит к тому, что замедляется клеточный метаболизм в коже, клетки перестают получать положенное им количество кислорода, витаминов и минералов. Итог - ты пребываешь в пункт назначения с тусклым и серым лицом, да еще и с отеками под глазами. Но! Выход есть. Вот 5 правил ухода за кожей в самолете

Очищение, очищение и еще раз очищение!

Никогда не наноси макияж в самолет. Во-первых, тебя там будут видеть только стюардессы, а пассажиры будут такими же сонными мухами, как и ты. Лучше сделать мейкап перед выходом с самолета (об этом позже). А вот во время полета тебе нужно чаще очищать лицо.

Сухость воздуха неизменно отразится на коже, и чем дольше будет полет, тем серьезнее последствия. Чтобы нивелировать вред от пребывания в самолете, подготовь кожу заранее, а на борту следить за уровнем увлажнения. Начни с очищения: перед рейсом сделай пилинг или воспользуйся скрабом, а непосредственно перед посадкой на борт умойся и щедро нанеси на кожу увлажняющий крем и сыворотку. Если перелет длительный, каждые три часа протирай лицо салфетками с мицелярной водой.

Учитывая, что кожа в салоне сохнет, сальные железа выделяют еще больше жира. Чтобы не провоцировать появление акне, убирай излишки жира с помощью матирующих салфеток - это еще один must-have в дорожной косметичке.

Увлажнение

Помимо тех средств, которые ты нанесешь дома, возьми в дорожную косметичку маску для самолета. Это могут быть только тканевые маски с увлажняющим эффектом, так как жидкие средства в тюбиках и баночках на борт проносить нельзя. Очень важно держать такие средства на лице ровно то количество времени, которое указано в инструкции. Если передержать маску, то тканевой патч начнет забирать все питательные вещества обратно. Периодически распыляй на лицо мист.

Важно: не используй на борту термальную воду - она будет еще сильнее сушить кожу, вытягивая из нее естественную влагу. Замени термальную воду на мист или розовую воду.

Дело в глазах

Не забывай увлажнять и кожу вокруг глаз. Во-первых, нанеси крем под глаза дома. Во-вторых, захвати с собой сошетку с патчами для этой нежной области. Держи их 15-20 минут, не дольше. После патчей не лишним будет использовать крем, сейчас их делают и в стиках. Если слизистые глаз тоже пересыхают, не забывай про капли для глаз.

Не забывай про губы

Во время полета не пользуйся помадами, тинтами, блесками или любой другой декоративной косметикой. Лучше захвати в дорогу маску или бальзам для губ. Пользуйся ими по мере необходимости.

Собери дорожную косметичку