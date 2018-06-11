5 главных мифов о женской мастурбации

Миф 1: мастурбация ведет к потере чувствительности

Уж не знаем, на чем основан этот миф, но в случае с чувствительностью мастурбация действует как раз наоборот, развивая и повышая ее.

Существуют даже специальные техники по пробуждению эрогенных зон.

Согласно одной из них, мастурбация дает женщине полное понимание того, как работает ее тело, как отзываются конкретные его части на ласки и, в частности, что вообще нужно делать с телом для того, чтобы женщина испытала оргазм.

Более того, мастурбация позволяет разбудить те зоны, которые находились в спящем состоянии, например, зона G, которая есть у каждой женщины, но полностью пробуждена только у некоторых из них. Пробуждена — значит, способна передавать сигнал о возбуждении в головной мозг; за это в нашем организме отвечают нейронные связи, укреплять которые в случае с чувствительной зоной на передней стенке влагалища помогает именно мастурбация.

К тому же глупо считать самоудовлетворением исключительно те манипуляции, которые производятся непосредственно над влагалищем. Это — очень чувственный процесс, в который включаются и ласки всего тела, начиная от головы и заканчивая кончиками пальцев.

Поэтому, если тебя и твои руки до сих пор сковывает страх о потере чувствительности (благо не о волосатых ладошках), пора раз и навсегда прогнать его из своей жизни.

Миф 2: мастурбация снижает шансы на оргазм во время секса с проникновением

Этот миф — практически родственник первого. Только вот в данном случае речь идет скорее о появлении зависимости от мастурбации (руками или с помощью игрушки — разницы нет), на фоне которой получить оргазм во время секса с партнером становится все сложнее и сложнее.

Действительно, если при мастурбации, например, долгое время стимулировать только клитор, то при обычном вагинальном сексе без дополнительной стимуляции клитора дойти до пика будет немного сложнее.

Хорошая новость в том, что такая ситуация будет актуальна только первое время и только по причине того, что нейронная связь клитор-мозг укрепилась, а влагалище-мозг отошла на второй план. Такой процесс является обратимым, так что, по сути, никакой зависимости от мастурбации быть не может.

Другие дело, когда речь идет о дезадаптивной мастурбации, то есть о тех действиях, которые необходимы для получения разрядки и которые в то же время нельзя адаптировать к сексу с партнером. Однако с этим тоже можно поспорить: конечно, наш мозг устроен таким образом, что любое поведение, если его повторить энное количество раз, запоминается и воспроизводится им в следующий раз быстрее и точнее, но, справедливости ради, стоит сказать, что чем чаще и большим количеством способов воздействия стимулируется зона отвечающая за удовольствие, тем она становится активнее и восприимчивее ко внешнему воздействию.