5 главных мифов о женской мастурбации

За долгие годы, пока женская мастурбация считалась греховной и запретной, этот процесс оброс тонной мифов, часть из которых до сих пор продолжает жить. Вместе с экспертами центра семейного и сексуального образования Secrets вспоминаем распространенные заблуждения о женской мастурбации, которые можно услышать и сейчас, пишет Lady.Mail.ru.
Миф 1: мастурбация ведет к потере чувствительности
Уж не знаем, на чем основан этот миф, но в случае с чувствительностью мастурбация действует как раз наоборот, развивая и повышая ее.
Существуют даже специальные техники по пробуждению эрогенных зон.
Согласно одной из них, мастурбация дает женщине полное понимание того, как работает ее тело, как отзываются конкретные его части на ласки и, в частности, что вообще нужно делать с телом для того, чтобы женщина испытала оргазм.
Более того, мастурбация позволяет разбудить те зоны, которые находились в спящем состоянии, например, зона G, которая есть у каждой женщины, но полностью пробуждена только у некоторых из них. Пробуждена — значит, способна передавать сигнал о возбуждении в головной мозг; за это в нашем организме отвечают нейронные связи, укреплять которые в случае с чувствительной зоной на передней стенке влагалища помогает именно мастурбация.
К тому же глупо считать самоудовлетворением исключительно те манипуляции, которые производятся непосредственно над влагалищем. Это — очень чувственный процесс, в который включаются и ласки всего тела, начиная от головы и заканчивая кончиками пальцев.
Поэтому, если тебя и твои руки до сих пор сковывает страх о потере чувствительности (благо не о волосатых ладошках), пора раз и навсегда прогнать его из своей жизни.
Миф 2: мастурбация снижает шансы на оргазм во время секса с проникновением
Этот миф — практически родственник первого. Только вот в данном случае речь идет скорее о появлении зависимости от мастурбации (руками или с помощью игрушки — разницы нет), на фоне которой получить оргазм во время секса с партнером становится все сложнее и сложнее.
Действительно, если при мастурбации, например, долгое время стимулировать только клитор, то при обычном вагинальном сексе без дополнительной стимуляции клитора дойти до пика будет немного сложнее.
Хорошая новость в том, что такая ситуация будет актуальна только первое время и только по причине того, что нейронная связь клитор-мозг укрепилась, а влагалище-мозг отошла на второй план. Такой процесс является обратимым, так что, по сути, никакой зависимости от мастурбации быть не может.
Другие дело, когда речь идет о дезадаптивной мастурбации, то есть о тех действиях, которые необходимы для получения разрядки и которые в то же время нельзя адаптировать к сексу с партнером. Однако с этим тоже можно поспорить: конечно, наш мозг устроен таким образом, что любое поведение, если его повторить энное количество раз, запоминается и воспроизводится им в следующий раз быстрее и точнее, но, справедливости ради, стоит сказать, что чем чаще и большим количеством способов воздействия стимулируется зона отвечающая за удовольствие, тем она становится активнее и восприимчивее ко внешнему воздействию.
Единственное, что нужно знать об опасностях мастурбации с помощью душа, главное — не переборщить с температурой.
Миф 3: женщины мастурбируют только тогда, когда их не устраивает их сексуальная жизнь
Это как если бы мы пили только тогда, когда испытываем жажду, а не всякий раз, когда просто хотим пить. На самом деле присутствие мастурбации в жизни женщины вовсе не говорит о качестве ее интимной жизни. Даже женщины (как, впрочем, и мужчины), которые имеют регулярный и качественный секс со своим партнером, могут мастурбировать просто потому, что они этого хотят.
Собака может быть зарыта в половой конституции — если она сильная, значит, и либидо будет находиться на высоком уровне, соответственно, потребность в сексе или мастурбации будет такой же высокой. Будучи в отношениях, мастурбация может быть необходима женщине как способ снять стресс или избавиться от излишней возбудимости.
Миф 4: чем старше женщина, тем меньше она мастурбирует
Связь между возрастом и либидо действительно существует — с возрастом сексуальное желание женщины может снижаться — это обусловлено переменами в гормональном фоне.
Но не стоит забывать, что в отличие от мужчин женщины способны получать сексуальное удовольствие хоть до самой смерти. Клитор, родной-любимый, он же никуда не девается! И, что самое удивительное, клитор — это единственный орган, функционал которого заключается исключительно в том, чтобы приносить женщине удовольствие.
Так что заявление о том, что женщины в возрасте мастурбируют реже молодых, — это скорее чье-то снисходительное мнение. На деле же все зависит от желания конкретной женщины испытывать удовольствие и получать оргазмы.
Миф 5: частая мастурбация вредит здоровью
Все мы разные, и каждой из нас требуется своя «доза». Кому-то нужно меньше, а кому-то больше. Нормы в этом вопросе не существует и «слишком много» — это понятие очень относительное. Вообще, мастурбация — это самая безопасная форма секса, в процессе ты не рискуешь забеременеть или заразиться половой инфекцией.
Другое дело, когда желание мастурбировать мешает, например, работе или негативно сказывается на личной жизни.
Что касается физиологии вопроса — навредить себе частой мастурбацией ты можешь только тогда, когда слишком увлечешься и, забывшись в порыве страсти, нанесешь себе механические повреждения.
Дело в том, что слизистая влагалища — очень нежная, а клитор, если не нежнее, то тоже где-то на уровне. Поэтому слишком агрессивная или чересчур продолжительная стимуляция может привести к раздражению или даже микротрещинам.
Для того чтобы свести на нет такие неприятности, всегда используй лубрикант и следи за состоянием своих ногтей или игрушки.