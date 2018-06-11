Неприятный случай произошел с ребенком известного эстонского телеведущего

«Поехал со своей пятилетней дочерью Мартой кататься на велосипедах. В какой-то момент Марта сильно захотела пить, но свою бутылку с водой мы не взяли. Мы уже доехали до пляжа Хаабнеэме, где открыт красивый ресторан OKO», - рассказывает о случившемся Маргна на своей страничке в Facebook.

„Мы с Мартой зашли внутрь и я попросил стакан воды из под крана для ребенка, на что улыбающийся молодой человек сказал, что у них нет воды из под крана и продавать они могут только бутилированную воду. К сожалению, кошелька с собой у меня тоже не оказалось».

«Так как официант был неприклонен, пришлось уйти из OKO расстроенными. Чем больше думаю об этом случае, тем более неприятным он кажется. Марта сказала, что она нехорошо себя чувствует и у нее болит голова, а мне пришлось ответить: «дядя не разрешил тебе попить, Марта, дотерпи, пожалуйста, до дома».

Пост Теэта Маргна взволнавал Facebook. Фотограф Ардо Кальювеэ прокоментировал пост: «До чего мы дошли с этими изысками… Воду больше тоже не дают».

Другие друзья и знакомые Магрна также ахнули. Телепродюссер Кристи Нилов написала: «Ужасный случай! Янусу всегда дают воды. Черт! На этой Земле скоро ничего не будут делать для людей!» Музыкант Сандра Нурмсалу задалась вопросом: «В этом элитном месте нет туалета, где была бы вода из под крана?» Также она написала, что такое отношение для нее уже неудивительно за пределами столицы.

Светская львица Трийн Тулев рассказала о своем опыте посещения этого заведения: «В прошлом году хотели заказать там пиццу, но выяснилось, что ее могут заказывать только дети, потому что пицца есть только в детском меню. Но не дать ребенку воды — это уже, конечно, следующий уровень. Вау-вау».