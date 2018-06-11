Как приготовить запеченную курицу с лимоном и розмарином

Вместо розмарина вы можете использовать тархун, а вместо лимона – апельсин. А если на противень вокруг курицы разложить нарезанный дольками картофель, вы получите отличный гарнир, пишет Сегодня.
Курица с лимоном и розмарином в духовке
Ингредиенты:
2 веточки розмарина
3 зубчика чеснока
1 ч.л. бальзамического уксуса
4 ст.л. оливкового масла
1 средняя (около 900 г) курица для запекания
1 лимон
соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
Курицу помыть и обсушить бумажным полотенцем.
Натереть тушку изнутри солью, измельченным чесноком, молотым перцем и бальзамическим уксусом.
Вложить внутрь веточку розмарина и нарезанный лимон. Сверху курицу нужно будет посолить и смазать оливковым маслом.
Поместить тушку на противень, распределить вокруг остатки масла. Связать ножки кулинарной нитью и положить сверху еще одну веточку розмарина.
Запекать курицу при 200 С в течение часа, каждые 15 минут поливая ее образующимся соком.
Подавать вместе с салатом из свежих овощей.