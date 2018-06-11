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Как приготовить запеченную курицу с лимоном и розмарином

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ФОТО: Ivanna Grigorova / PantherMedia / Ivanna Grigorova

Вместо розмарина вы можете использовать тархун, а вместо лимона – апельсин. А если на противень вокруг курицы разложить нарезанный дольками картофель, вы получите отличный гарнир, пишет Сегодня.

Курица с лимоном и розмарином в духовке

Ингредиенты:

2 веточки розмарина

3 зубчика чеснока

1 ч.л. бальзамического уксуса

4 ст.л. оливкового масла

1 средняя (около 900 г) курица для запекания 

1 лимон

соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

Курицу помыть и обсушить бумажным полотенцем.

Натереть тушку изнутри солью, измельченным чесноком, молотым перцем и бальзамическим уксусом.

Вложить внутрь веточку розмарина и нарезанный лимон. Сверху курицу нужно будет посолить и смазать оливковым маслом.

Поместить тушку на противень, распределить вокруг остатки масла. Связать ножки кулинарной нитью и положить сверху еще одну веточку розмарина.

Запекать курицу при 200 С в течение часа, каждые 15 минут поливая ее образующимся соком.

Подавать вместе с салатом из свежих овощей.

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