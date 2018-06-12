Идея для обеда: лазанья с грибами, куриным филе и помидорами
12 июня 2018 г., 10:50
Лазанья – беспроигрышный вариант для обеда. Предлагаем вам летний рецепт с курицей, томатами, грибами и классическим соусом бешамель, пишет Сегодня.
Лазанья с грибами и куриным филе
Ингредиенты:
250 г листов лазаньи
700 г куриного филе
300 г грибов
500 г помидоров
300 г сыра
150 г лука
зелень по вкусу
растительное масло
соль
перец
Для соуса:
100 г сливочного масла
5 ст.л. муки
1 литр молока
соль
перец
Рецепт приготовления: