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Идея для обеда: лазанья с грибами, куриным филе и помидорами

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ФОТО: Alena Dvorakova / PantherMedia / Alena Dvorakova

Лазанья – беспроигрышный вариант для обеда. Предлагаем вам летний рецепт с курицей, томатами, грибами и классическим соусом бешамель, пишет Сегодня.

Лазанья с грибами и куриным филе

Ингредиенты:

250 г листов лазаньи

700 г куриного филе

300 г грибов

500 г помидоров

300 г сыра

150 г лука

зелень по вкусу

растительное масло

соль

перец

Для соуса:

100 г сливочного масла

5 ст.л. муки

1 литр молока

соль

перец

Рецепт приготовления:

  1. Очищенный лук, куриное филе и грибы мелко нарезать.
  2. На растительном масле обжарить лук до мягкости.
  3. Добавить куриное филе, жарить 5 минут. Добавить грибы, посолить, поперчить и готовить еще 15 минут.
  4. Сварить соус бешамель. Сливочное масло растопить, всыпать муку и слегка обжарить. Затем влить молоко, посолить и поперчить. Варить, помешивая, пока соус не загустеет. По консистенции он должен напоминать жидкую сметану.
  5. Помидоры очистить от кожицы, измельчить в блендере или натереть на терке. Зелень мелко порубить, смешать с помидорами.
  6. В форму для запекания выложить в один слой листы лазаньи. Сверху распределить половину грибов и филе.
  7. Выложить половину соуса, накрыть листами лазаньи. Распределить оставшиеся грибы с филе, полить оставшимся соусом. Выложить сверху листы лазаньи и помидоры.
  8. Поставить в духовку и запекать при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
  9. Сыр натереть на крупной терке. Через 20 минут посыпать лазанью сыром и запекать еще 20-25 минут.

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