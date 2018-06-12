Как улучшить общение со своим партнером: три простых способа

Для хороших отношений общение является важной составляющей. Если есть какая-то проблема, ее нужно обсудить и решить, а не замалчивать. Но, чтобы наладить сам процесс общения, над ним необходимо поработать, пишет Сегодня.
Вашему вниманию три простых способа, как улучшить общение со своим партнером.
1. Всегда давайте человеку шанс
Говорят, мы часто относимся к самым близким хуже всего. Является ли это правдой для вас или нет, но такое случается. Просто потому, что мы знаем, на какие кнопки давить, и приводит к появлению особых ожиданий от близких и дорогих людей. Вы знаете друг друга давно, а потому вам уже не хочется особо много общаться и работать над отношениями. И это грубейшая ошибка.
Прошлые заслуги не имеют никакого отношения к состоянию ваших отношений сегодня. Тот факт, что вы пренебрегаете настоящим, считая, что вы сделали по максимуму в прошлом, и привело к этому этапу неумения наладить собственное общение. Значит, вам снова нужно учиться страсти, как на первом свидании. Нужно дать шанс и себе, и партнеру освободиться от выстроенных барьеров и начать все заново.
2. Откажитесь от желания постоянно быть правыми
Оказывается, у многих людей вся жизнь основана на этой зависимости – быть всегда правыми. И это желание постоянно оставлять за собой последнее слово перевесило все: страсть, радость, привязанность, благодарность и уважение. Нет, не нужно отказываться от своей позиции, своих убеждений, своего мнения. Но и нельзя давить партнера, заставляя его соглашаться с вами.
Поймите и примите другую точку зрения. Да, вам хочется цепляться за свои ожидания относительно того, как люди (особенно близкие) должны относиться к вам, но это путь в никуда. Говорите правду и принимайте правду. Когда вы не настаиваете на своей правоте в безапелляционной манере, общаться становится намного легче.
3. Делайте все, что от вас зависит
В разгар спора или конфликта мы редко остаемся объективными. Но если вы сможете сохранить здравый смысл, то у вас родится наиболее эффективное решение и найдется самый приемлемый выход из ситуации. То, что лучше для вас двоих. Для вашего общения. И для вашей жизни.
Когда мы не слушаем, игнорируем и огрызаемся, неудивительно, что реакцию партнера можно сравнить с поведением бешеной росомахи. Зато, когда ваш партнер понимает, что вы делаете все возможное, чтобы нивелировать противоречия, это устраняет любые негативные эмоции. Вы получаете то, что отдаете. Поэтому, если вы не приложите все усилия, выход найден не будет. Голая правда проблем, страхов и ограничений заставляет нас взрываться – поэтому держите себя в руках.