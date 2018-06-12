Как улучшить общение со своим партнером: три простых способа

Вашему вниманию три простых способа, как улучшить общение со своим партнером.

1. Всегда давайте человеку шанс

Говорят, мы часто относимся к самым близким хуже всего. Является ли это правдой для вас или нет, но такое случается. Просто потому, что мы знаем, на какие кнопки давить, и приводит к появлению особых ожиданий от близких и дорогих людей. Вы знаете друг друга давно, а потому вам уже не хочется особо много общаться и работать над отношениями. И это грубейшая ошибка.

Прошлые заслуги не имеют никакого отношения к состоянию ваших отношений сегодня. Тот факт, что вы пренебрегаете настоящим, считая, что вы сделали по максимуму в прошлом, и привело к этому этапу неумения наладить собственное общение. Значит, вам снова нужно учиться страсти, как на первом свидании. Нужно дать шанс и себе, и партнеру освободиться от выстроенных барьеров и начать все заново.

2. Откажитесь от желания постоянно быть правыми

Оказывается, у многих людей вся жизнь основана на этой зависимости – быть всегда правыми. И это желание постоянно оставлять за собой последнее слово перевесило все: страсть, радость, привязанность, благодарность и уважение. Нет, не нужно отказываться от своей позиции, своих убеждений, своего мнения. Но и нельзя давить партнера, заставляя его соглашаться с вами.

Поймите и примите другую точку зрения. Да, вам хочется цепляться за свои ожидания относительно того, как люди (особенно близкие) должны относиться к вам, но это путь в никуда. Говорите правду и принимайте правду. Когда вы не настаиваете на своей правоте в безапелляционной манере, общаться становится намного легче.

3. Делайте все, что от вас зависит

В разгар спора или конфликта мы редко остаемся объективными. Но если вы сможете сохранить здравый смысл, то у вас родится наиболее эффективное решение и найдется самый приемлемый выход из ситуации. То, что лучше для вас двоих. Для вашего общения. И для вашей жизни.