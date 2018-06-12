Брауни с вишней и орехами от Джейми Оливера
12 июня 2018 г., 13:20
Брауни – классический десерт американской кухни. Он представляет собой шоколадный пирог, разрезанный на порционные квадратики. Сегодня мы приготовим брауни по рецепту Джейми Оливера: с вишней, орехами и кусочками шоколада, пишет Сегодня.
Брауни с вишней и орехами
Ингредиенты:
130 г сливочного масла
150 г 70 % шоколада
55 г вишен без косточек
55 г жареных орехов пекан, колотых
225 г сахара
55 г какао-порошка
75 г пшеничной муки
3/4 чайной ложки порошка для выпечки
3 яйца
50 г колотого шоколада
Рецепт приготовления: