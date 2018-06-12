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Брауни с вишней и орехами от Джейми Оливера

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ФОТО: Ildi Papp / PantherMedia / Ildi Papp

Брауни – классический десерт американской кухни. Он представляет собой шоколадный пирог, разрезанный на порционные квадратики. Сегодня мы приготовим брауни по рецепту Джейми Оливера: с вишней, орехами и кусочками шоколада, пишет Сегодня.

Брауни с вишней и орехами

Ингредиенты:

130 г сливочного масла

150 г 70 % шоколада

55 г вишен без косточек

55 г жареных орехов пекан, колотых

225 г сахара

55 г какао-порошка

75 г пшеничной муки

3/4 чайной ложки порошка для выпечки

3 яйца

50 г колотого шоколада

Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить квадратную форму со стороной 20 см пергаментной бумагой.
  2. Растопить кусочки шоколада вместе с нарезанным маслом. Размешать, добавить вишни и орехи.
  3. Отдельно смешать сахар и просеянное вместе с мукой и разрыхлителем какао.
  4. Добавить шоколадную смесь и яйца, размешать. По желанию всыпать кусочки колотого шоколада.
  5. Выпекать брауни около 20-30 минут. Перед подачей остудить и разрезать на 16 квадратов.
  6. Подавать вместе с кофе, чаем или какао.

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