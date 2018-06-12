Брауни с вишней и орехами от Джейми Оливера

Брауни – классический десерт американской кухни. Он представляет собой шоколадный пирог, разрезанный на порционные квадратики. Сегодня мы приготовим брауни по рецепту Джейми Оливера: с вишней, орехами и кусочками шоколада, пишет Сегодня.