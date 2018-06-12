На скорую руку: красивые прически в стиле бохо на любую длину

Современная мода на на бохо-прически, беспорядочные стили укладок с обилием мелких кос или же аксессуаров, цветов и растений, используемых в качестве аксессуаров, перешла на новый уровень. И не только потому, что 70-е сейчас в тренде. Такие прически легко сделать, а кроме того они:

а) сексуальные;

б) выглядят круто даже на волосах через день-два после мытья;

в) если немного растреплются - будет еще лучше.

К тому же прически в стиле бохо можно создавать на любой длине. Даже на стрижке боб можно сделать неопрятный пучок, а на стрижки пикси - ультрамодную взъерошенную: нацепи несколько каффов для волос - и все, ты королева бохо-шика.

Не будем тебя томить, вот самые простые и стильные прически бохо для коротких, длинных и средних волос. На укладку понадобится всего 5-10 минут.

Half Updo с косами

Прически с наполовину заколотыми волосами - тренд лета. И не жарко, и красиво. Дополнительную нежность и легкость укладке придают неряшливая текстура и аксессуары, выполненные из простых полевых цветов.

Сделать эту романтическую укладку в стиле бохо вовсе не сложно. Раздели волосы на две части, чтобы их было удобно крутить. Сделай локоны с помощью утюжка или плойки и придай им взъерошенность пальцами. Можешь использовать текстурирующий спрей или пасту, сухой шампунь. Отдели сверху секцию волос и сделай обычную косу или колосок. То же проделай и с другой стороны головы. Из нижних секций волос отдели несколько прядей и сделай тонкие косички. Вот и все, прическа в стиле бохо готова.

Бохо-прическа с пучком на короткие волосы

Это - идеальная прическа в стиле бохо-шика для волос длины каре или боб, но подойдет и для более длинных волос.

Сделай локоны, добавь им текстуру с помощью спрея. Отдели на макушке справа секцию волос, сделай из нее жгут и заколи невидимкой на затылке. То же самое проделай с другой стороны. Если волосы достаточной длины, подверни их и скрепи тонкой резинкой и шпильками, чтобы получилось что-то на подобии пучка. Фишка этой укладки в том, чтобы передние пряди остались для обрамления лица.

Французский хвост с шелковым платком

Эта прическа подойдет и под деловой образ, и под легким и романтический лук в стиле 70-х. Просто собери низкий хвост на затылке, оставляя пряди вокруг лица выпущенными. Продень хвост в выемку над ним, чтобы получилась петля. Шелковый платок сложи трубочкой и завяжи на манер повязки-обруча. Чтобы платок не слетал с головы, платок должен идти под хвостом.