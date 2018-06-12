Не отпускай: пять причин, по которым он может уйти

Неправильная самооценка

Ты всеми средствами стараешься привлечь его внимание, поминутно доказывая ему, как ты прекрасна. Безусловно, ты умна, добра и красива. Но стоит ли постоянно акцентировать на это его внимание? Тем самым ты воспитываешь у своего мужчины комплексы. Ведь какой бы замечательной ты ни была, а доминировать должен он. Если твой любимый понимает, что ты можешь достичь большего, он может уйти. Поэтому не стоит явно демонстрировать ему свои успехи. Твой мужчина обязательно оценит все твои достоинства без навязчивой демонстрации.

Его прошлое и ваше будущее

Далеко не все мужчины готовы рассказать тебе во всех подробностях о том, что было в их жизни до тебя. И совсем не стоит превращаться в детектива и выпытывать все подробности его отношений с другими женщинами. А потом ревновать, укорять, устраивать скандалы. Все это глупо и никому не нужно. Не стоит ворошить прошлое. Сейчас твой любимый с тобой - и это главное. Никогда первой не начинай разговоры о вашем совместном будущем. Твой мужчина должен первым начать этот разговор. Планировать свое будущее постепенно начинайте с планов на уикенд, потом на отпуск. И лучше, если свои варианты предложит именно он.

Не будь пилой!

Постоянную критику не любит никто. Не стоит указывать своему избраннику на его недостатки и пытаться «подтянуть» его к своему идеалу. Никогда не позволяй себе ни одного дурного слова в адрес его друзей. Если он тебя познакомил с ними - это уже замечательно. Это признак доверия и признания тебя. Кроме того, твой избранник явно хочет похвастать перед тобой своими друзьями и ждет, что ты оценишь их. Если он не спрашивает твоего мнения, не начинай разговор о конкретном человеке. Твой парень не поймет, почему женская интуиция подсказывает тебе, чтоб старого друга нужно бросить в беде одного.

Откровенность не до предела!

Конечно, вы должны доверять друг другу. Но это не значит, что нужно рассказать любимому все-все! Ему совсем не обязательно знать, как и сколько раз ты была без ума от мужчин и сколькими уникальными достоинствами они обладали. Не нужно твоему возлюбленному знать и множество других подробностей твоей жизни. О многочисленных наследственных и приобретенных болячках тоже лучше пока умолчать. Лучше всего будет, если о многом он не узнает никогда.

Научись слушать