Все только начинается: как одеваться женщинам после 40 лет

Что поменять в образе

Первый совет кардинальный, он предназначен для тех, кто выбирает карьеру. Долой все эти кудри, хвосты и косы до талии. Отдай предпочтение модной стрижке и цвету волос на пару тонов темнее твоего природного.

Правда, с цветом волос есть одно «но»: никаких ненатуральных блондинок — их и так слишком много, а карьеристки в голове босса всегда ассоциируются с брюнетками. И ничего здесь не поделаешь.

Конечно, и блондинки делают карьеру, но уверяю вас — брюнеткам платят больше, как ни крути.

Второй совет — купи себе хороший брючный костюм чуть дороже, чем можешь себе позволить. Чтобы жакет сидел на тебе, как влитой, а не топорщился на спине и под мышками. Отлично сидящий костюм — лучший помощник в прохождении интервью на топовые позиции. Если тебя не устраивает работа и ты хочешь зарабатывать больше — лучше один раз вложиться в хороший брючный костюм, и работодатель мысленно прикинет сам, сколько тебе (такой роскошной) нужно платить. Уверяю, денег предложат гораздо больше того, на что ты сама рассчитывала.

В-третьих, не забудь белую рубашку без рукавов под такой жакет. Белый цвет делает любое лицо свежее, а общее впечатление ярче.

Четвертое, на что стоит обратить внимание: сейчас в тренде двубортные длинные жакеты с увеличенными плечами свободного силуэта. Но на интервью я бы выбирала все-таки короткий однобортный, потому что женщина, одетая как на фото модного журнала, настораживает не меньше. Меру надо знать и уж точно не одеваться лучше своего босса, если босс — женщина.

Пятое правило: на работе мы проводим гораздо больше времени, чем дома, значит, не обойтись без 2—3 деловых платьев. Сейчас хорошее время, и в тренде опять юбки полусолнце и солнце. Вся прелесть этих фасонов в том, что такие платья и юбки отлично скрывают широкие бедра.

Это все актуально для тех, кто работает в офисе со строгим дресс-кодом или сам (по жизни) для себя его создал. Но если ты не из тех, то вот твой шестой совет — любые силуэты для тебя открыты. Важно: экстремальное мини допустимо только в паре трегинсы из хлопка с туникой выше колена не больше, чем на ладонь.

Седьмой интересный факт: в 40 лет нужно найти отличный комбинезон — он может стать роскошной заменой деловым платьям. Хорошо сидящий комбинезон из поливискозы просто незаменим, — он тоже сделает тебя моложе как минимум на 10 лет.