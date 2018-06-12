Все только начинается: как одеваться женщинам после 40 лет

40 лет — это для женщины самое начало свободной творческой жизни. Как правило, дети уже подросли, и мама для них отодвигается на второй (или даже на третий) план, и наступает пора заниматься собой. Дизайнер и создатель собственного бренда Яна Недзвецкая рассказывает, что лучше носить, а что нет пишет Lady.mail.ru.
Что поменять в образе
Первый совет кардинальный, он предназначен для тех, кто выбирает карьеру. Долой все эти кудри, хвосты и косы до талии. Отдай предпочтение модной стрижке и цвету волос на пару тонов темнее твоего природного.
Правда, с цветом волос есть одно «но»: никаких ненатуральных блондинок — их и так слишком много, а карьеристки в голове босса всегда ассоциируются с брюнетками. И ничего здесь не поделаешь.
Конечно, и блондинки делают карьеру, но уверяю вас — брюнеткам платят больше, как ни крути.
Второй совет — купи себе хороший брючный костюм чуть дороже, чем можешь себе позволить. Чтобы жакет сидел на тебе, как влитой, а не топорщился на спине и под мышками. Отлично сидящий костюм — лучший помощник в прохождении интервью на топовые позиции. Если тебя не устраивает работа и ты хочешь зарабатывать больше — лучше один раз вложиться в хороший брючный костюм, и работодатель мысленно прикинет сам, сколько тебе (такой роскошной) нужно платить. Уверяю, денег предложат гораздо больше того, на что ты сама рассчитывала.
В-третьих, не забудь белую рубашку без рукавов под такой жакет. Белый цвет делает любое лицо свежее, а общее впечатление ярче.
Четвертое, на что стоит обратить внимание: сейчас в тренде двубортные длинные жакеты с увеличенными плечами свободного силуэта. Но на интервью я бы выбирала все-таки короткий однобортный, потому что женщина, одетая как на фото модного журнала, настораживает не меньше. Меру надо знать и уж точно не одеваться лучше своего босса, если босс — женщина.
Пятое правило: на работе мы проводим гораздо больше времени, чем дома, значит, не обойтись без 2—3 деловых платьев. Сейчас хорошее время, и в тренде опять юбки полусолнце и солнце. Вся прелесть этих фасонов в том, что такие платья и юбки отлично скрывают широкие бедра.
Это все актуально для тех, кто работает в офисе со строгим дресс-кодом или сам (по жизни) для себя его создал. Но если ты не из тех, то вот твой шестой совет — любые силуэты для тебя открыты. Важно: экстремальное мини допустимо только в паре трегинсы из хлопка с туникой выше колена не больше, чем на ладонь.
Седьмой интересный факт: в 40 лет нужно найти отличный комбинезон — он может стать роскошной заменой деловым платьям. Хорошо сидящий комбинезон из поливискозы просто незаменим, — он тоже сделает тебя моложе как минимум на 10 лет.
Если тебе вдруг покажется, что после 40 ты не можешь позволить себе корсет, то опять ошибешься. Главное, с чем ты будешь его носить. Есть прекрасные корсеты из плотной ткани, которые потрясающе смотрятся с деловыми рубашками, романтическими шелковыми блузками, с воротником-стойкой, переходящей в бант — это будут, пожалуй, самые романтичные образы (и восьмой совет).
Чего стоит опасаться
Будь осторожнее с тонким вязанным трикотажем, он стильно смотрится на безупречной фигуре и на размере не больше M.
Я бы не покупала вещи слишком обтягивающего силуэта — зачем создавать себе проблему, если сейчас все равно в моде оверсайз? Хотя стройным, подтянутым и ухоженным женщинам можно позволить себе пару платьев, включая красное, для оживления отношений с мужем: красное платье-футляр действует на мужчин обезоруживающе именно в этом возрасте.
Можно ли носить шорты после 40 лет? Конечно, можно, если у тебя безупречные ноги. Но шорты вполне можно заменить на модные бермуды или кюлоты. Тем более этой зимой опять возвращаются в моду теплые кюлоты из шерсти или ткани «шанель».
А гиперобтягивающие брюки я бы все-таки заменила на более актуальные — свободные по бедрам, укороченные и расклешенные книзу. Вместе с длинным джемпером такие брюки смотрятся восхитительно.
Мне сложно представить, чего не может себе позволить женщина 40 лет, хотя есть то, что мне кажется неприемлемым и вульгарным после сорока. Это, конечно, легинсы. Особенно из синтетики и в размере больше, чем M. Но и в размере XS легинсы часто смотрятся так, как будто женщина играет в девочку-подростка.
Почему сорокалетним повезло
У каждого возраста свои преимущества. В 40 лет важно показать даже одеждой, что ты чего-то в этой жизни добилась. Не стоит надевать слишком короткие принтованные платья из хлопка, платья меньшего размера, как часто это любят делать пополневшие женщины, вспоминая свое любимое свадебное платье и школьный выпускной.
В 40 лет скорее надо быть более смелой в одежде, нежели осторожной.
«И запомни, что бабушкой ты еще успеешь стать, так что используй свое время с умом и не отказывай себе в удовольствии побыть стильной молодой женщиной. И поменьше слушай тех, кто говорит тебе о возрасте».