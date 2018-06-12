Пять вопросов, которые ты должна задать своему гинекологу

Почему я чувствую боль?

Принято считать, что боль во время месячных — это нормально. А неприятные ощущения во время полового акта многие списывают просто на внушительные размеры своего парнета (действительно, что плохого-то может быть в этом?). Тем не менее именно вагинальный дискомфорт может быть фактором, указывающим на серьезные проблемы (например, на наличие кисты). Так что не утаивай этот факт от гинеколога и перед посещением вспомни, в какие именно моменты ты чувствуешь боль, и постарайся ее максимально подробно описать.

При этом важно помнить, что во время общения с врачом не должно быть никакого стеснения и моментов, о которых ты не хочешь говорить, думая, что это никак не относится к твоей текущей ситуации. Так, количество выкидышей, абортов, вылеченных заболеваний важно записать в твою карту при первом посещении врача.

Как часто нужно сдавать анализы на ЗППП?

Конечно, общее правило — сдавать анализы раз в полгода, но регулярность таких анализов еще зависит и от того, когда был твой последний половой акт с новым партнером и когда ты готовишься забеременеть (если готовишься).

Напоминаем, что отсутствие факторов (выделений, болезненных ощущений) еще не говорит о том, что ты освобождена от этих тестов. Часто подобные болезни в начальной стадии проходят без симптомов и только в запущенной стадии показывают себя «во всей красе».

Какие другие анализы мне точно надо сдать?

Есть ряд обязательных анализов и диагностик, которые должен посоветовать тебе врач (даже если у тебя нет никаких видимых причин бояться за свое здоровье). Среди них — кольпоскопия, мазок, цитологическое исследования шейки матки, УЗИ.

Внимательно изучи список предлагаемых тебе анализов, если возникают сомнения, ты всегда можешь запросить второе мнение у второго врача. Если это не вопрос оперативного вмешательства, пара дней для повторного визита у тебя есть.

«УЗИ малого таза — обязательная часть программы. При таком исследовании можно оценить состояние матки, яичников и маточных труб, исключить или, наоборот, обнаружить большинство заболеваний женских половых органов», - Екатерина Жуманова, руководитель центра гинекологии, репродуктивной и эстетической медицины клинической больницы «МЕДСИ»

Какой способ предохранения мне выбрать?

Еще раз напомним, что ни твоя подруга, ни Интернет не смогут подобрать именно подходящий для тебя способ контрацепции. Возможно, оральные контрацептивы тебе не подходят, а возможно, это способ, которому ты не доверяла, но можешь изменить свое отношение (тем более некоторые из них могут прописать и для снижения болезненных ощущений во время месячных, а не только для предупреждения нежелательной беременности). Обязанность хорошего врача также рассказать о возможных побочных эффектах таблеток. И предложить альтернативы.

Как правильно мыться?