Пять способов улучшить настроение

Вызвал на ковер начальник? Обидел супруг? Ребенок получил двойку, а суп пригорел? Если настроение на нуле, не стоит жалеть себя и плакать. Лучше попробовать поднять настроение. Способов для этого очень много и каждый выбирает свой вариант. Но вот пять очень эффективных способов, которые подойдут практически всем, пишет Myjane.ru.
Прогулка на свежем воздухе
Если погода благоприятна, нет ливня, сильного мороза или ветра, стоит выйти на прогулку. Даже если не слишком хочется гулять, надо заставить себя.
Удивительно, как улучшается настроение после двадцатиминутной прогулки. Такой променад поможет справиться с депрессией и стрессом, насытить организм кислородом, поможет ускорить обмен веществ. Организм получит порцию витамина D, а также заряд бодрости и энергии. Естественно, все это способствует появлению позитивного настроя. Кроме того, такие прогулки помогают упорядочить мысли, расслабиться, найти решение мучающей проблемы.
Лучше всего гулять в парке или лесополосе. Но если рядом таковой не имеется, можно просто пройтись по улицам города. Если нет времени на долгие прогулки, стоит выйти на свежий воздух хотя бы на десять минут. Даже такая короткая прогулка поможет улучшить настроение.
Фильм или книга
Комедия, боевик или любой фильм с хэппи-эндом поможет отвлечься от проблем, стряхнуть с себя груз проблем и улучшить настроение. Не стоит выбирать трагедии или драмы. Это только вызовет грусть и депрессию. Лучше всего смотреть любимый фильм или такое кино, которое гарантированно вам понравится.
Что касается книги, стоит выбрать легкое чтиво. Иронический детектив, приключения или что-то подобное – самый лучший вариант. Даже если в этот период вы уже читаете что-то серьезное, стоит отложить эту книгу и подобрать себе короткую легкую повесть или рассказ, который обязательно поднимет настроение. Ведь сложная и серьезная книга (возможно с трагическим или драматическим сюжетом) совсем не помогает повысить настрой.
Встреча с друзьями
Возможно, стоит встретиться с подругой, пожаловаться ей на жизнь, выслушать ее. Это поможет избавиться от стресса, встряхнуться, взглянуть на свои проблемы по-новому и увидеть, что жизнь все-таки прекрасна.
А еще лучше встретиться с компанией друзей и не грустить или жаловаться, а весело провести время. Можно отправиться на пикник, в кафе или на велопрогулку. Неважно, где вы будете проводить время, главное, чтобы было весело и интересно.
Такие встречи всегда помогают отвлечься от проблем, переключить свое внимание на другие моменты и увидеть, что все не так уж страшно. А интересные истории, анекдоты и беседы с друзьями поднимут настроение очень быстро и легко.
Любимое дело
Беспроигрышный вариант – заняться любимым делом. Любите шить, вязать, рисовать или готовить? Начните прямо сейчас!
Неважно, чем вы любите заниматься. Приготовьте тортик, начните вышивать красивую картину, сваляйте милую игрушку. А может, ваше хобби – изучение иностранных языков? Скорее – за тетрадь и словарик! Или любимым занятиям является спорт? Пора отправляться на велопрогулку или на аэробику.
Хобби- это отличный способ зарядиться положительными эмоциями. Во время занятия любимым делом вы будете погружены только в то, что делаете. Будете наслаждаться процессом, и радоваться результату.
Занятие творчеством помимо отличного настроения может вдохновить на множество идей. Следовательно, вы просто забудете о плохом настроении на долгое время.
Театр, выставка, мастер-классы
И еще один способ поднять себе настроение – посетить интересное мероприятие. Это может быть спектакль, интересная выставка, на которую вы хотели попасть, мастер-класс, на котором вас научат делать что-то оригинальное.
В принципе, это может быть любое мероприятие. Возможно, вы давно собирались посмотреть балет или послушать оперу? А может быть хотели научиться делать флорариумы или мыло? Никак не могли собраться посетить выставку любимого художника? Самое время отправиться туда, где настроение обязательно поднимется!
Если же в этот день нет того, что вы давно хотели посетить, отправляйтесь на любое мероприятие, которое близко вам по духу. Например, на концерт или квест, вечеринку или семинар, а можно просто пойти в кино. Куда бы вы ни отправились, если тематика мероприятия вам интересна, то и само мероприятие вам понравится.
Этот способ помогает отвлечься, забыть о своих проблемах, а также узнать много нового и, конечно, поднять настроение.
Конечно, существуют и другие интересные и простые способы повысить настроение. Например, можно принять ванну с морской солью, отправиться на сеанс массажа или пройтись с подругой по магазинам. Каждый выбирает то, что точно поможет справиться с грустью и стрессом. Главное, не сидеть сложа руки и не жалеть себя, а что-то делать.