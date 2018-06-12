Пять способов улучшить настроение

Прогулка на свежем воздухе

Если погода благоприятна, нет ливня, сильного мороза или ветра, стоит выйти на прогулку. Даже если не слишком хочется гулять, надо заставить себя.

Удивительно, как улучшается настроение после двадцатиминутной прогулки. Такой променад поможет справиться с депрессией и стрессом, насытить организм кислородом, поможет ускорить обмен веществ. Организм получит порцию витамина D, а также заряд бодрости и энергии. Естественно, все это способствует появлению позитивного настроя. Кроме того, такие прогулки помогают упорядочить мысли, расслабиться, найти решение мучающей проблемы.

Лучше всего гулять в парке или лесополосе. Но если рядом таковой не имеется, можно просто пройтись по улицам города. Если нет времени на долгие прогулки, стоит выйти на свежий воздух хотя бы на десять минут. Даже такая короткая прогулка поможет улучшить настроение.

Фильм или книга

Комедия, боевик или любой фильм с хэппи-эндом поможет отвлечься от проблем, стряхнуть с себя груз проблем и улучшить настроение. Не стоит выбирать трагедии или драмы. Это только вызовет грусть и депрессию. Лучше всего смотреть любимый фильм или такое кино, которое гарантированно вам понравится.

Что касается книги, стоит выбрать легкое чтиво. Иронический детектив, приключения или что-то подобное – самый лучший вариант. Даже если в этот период вы уже читаете что-то серьезное, стоит отложить эту книгу и подобрать себе короткую легкую повесть или рассказ, который обязательно поднимет настроение. Ведь сложная и серьезная книга (возможно с трагическим или драматическим сюжетом) совсем не помогает повысить настрой.

Встреча с друзьями

Возможно, стоит встретиться с подругой, пожаловаться ей на жизнь, выслушать ее. Это поможет избавиться от стресса, встряхнуться, взглянуть на свои проблемы по-новому и увидеть, что жизнь все-таки прекрасна.

А еще лучше встретиться с компанией друзей и не грустить или жаловаться, а весело провести время. Можно отправиться на пикник, в кафе или на велопрогулку. Неважно, где вы будете проводить время, главное, чтобы было весело и интересно.

Такие встречи всегда помогают отвлечься от проблем, переключить свое внимание на другие моменты и увидеть, что все не так уж страшно. А интересные истории, анекдоты и беседы с друзьями поднимут настроение очень быстро и легко.

Любимое дело

Беспроигрышный вариант – заняться любимым делом. Любите шить, вязать, рисовать или готовить? Начните прямо сейчас!

Неважно, чем вы любите заниматься. Приготовьте тортик, начните вышивать красивую картину, сваляйте милую игрушку. А может, ваше хобби – изучение иностранных языков? Скорее – за тетрадь и словарик! Или любимым занятиям является спорт? Пора отправляться на велопрогулку или на аэробику.