вт, 12.06.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Здоровье
  • Непереносимость лактозы: причины, симптомы и лечение

Непереносимость лактозы: причины, симптомы и лечение

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: PHILIPPE HUGUEN/AFP

Непереносимость лактозы – достаточно частое, хотя и неприятное явление, от которого в основном страдают взрослые, хотя может встречаться и у детей. Подробнее о проблемах усвоения лактозы, симптомах ее непереносимости и лечении вам расскажет Ivona.

Непереносимость лактозы – это неспособность организма правильно переваривать и усваивать лактозу (молочный сахар), который содержится в молоке и молокопродуктах.

Из-за чего происходит непереносимости лактозы

Лактоза состоит из остатков молекул глюкозы и галактозы. Чтобы происходил нормальный процесс всасывания лактозы, необходимо присутствие в кишечнике человека фермента под названием лактаза. Так вот непереносимость лактозы – это недостаточная активность или полное отсутствие данного фермента в нашем организме.

  • Причин, по которым у человека недостает лактазы, может быть несколько: врожденные причины обусловлены генетической предрасположенностью: они возникают из-за редкой мутации гена и происходят вскоре после рождения;
  • вторичные причины лактазной недостаточности возникают под влиянием факторов среды, к примеру, из-за болезней, которые разрушают слизистую оболочку тонкой кишки.

Симптомы непереносимости лактозы При недостатке фермента происходит накопление лактозы в кишечнике в непереваренном виде и усиление жизнедеятельности микрофлоры кишечника, усваивающей лактозу. К основным симптомам непереносимости лактозы относятся:

вздутие живота;

боли и рези в животе;

диарея;

рвота.

Однако следует обратить внимание, что подобные симптомы также могут появляться и при некоторых желудочно-кишечных заболеваниях. А потому могут ошибочно восприниматься, как признаки непереносимости лактозы.

Диагностика непереносимости лактозы

Существует несколько действенных способов определения непереносимости лактозы:

  • проба на содержание водорода в выдыхаемом воздухе;
  • анализ кислотности стула;
  • тест на непереносимость лактозы;
  • наблюдение за симптомами при уменьшении потребления молочных продуктов.

Как лечить непереносимость лактозы

Терапия непереносимости лактозы должна включать пробиотики с высокой антагонистической и ферментативной активностью без содержания лактозы, например, бактисубтил, бифиформ, бифистим, линекс, энтерол и др. Чтобы избавиться от болей от колик и вздутия, можно использовать миотропные спазмолитики, имеющие избирательное действие на гладкие мышцы.

Также следует уменьшить или полностью исключить количество лактозы в рационе. К таким продуктам относятся молоко, йогурт, творог, мороженое, содержащие нерасщепленную лактозу. Можно употреблять заменители молока, в том числе соевое, рисовое, кокосовое, миндальное молоко. А также включить в рацион продукты, содержащие кальций, например, брокколи, репу, капусту, рыбу, хлебные злаки, соевые продукты и др.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ