Непереносимость лактозы: причины, симптомы и лечение

Непереносимость лактозы – это неспособность организма правильно переваривать и усваивать лактозу (молочный сахар), который содержится в молоке и молокопродуктах.

Из-за чего происходит непереносимости лактозы

Лактоза состоит из остатков молекул глюкозы и галактозы. Чтобы происходил нормальный процесс всасывания лактозы, необходимо присутствие в кишечнике человека фермента под названием лактаза. Так вот непереносимость лактозы – это недостаточная активность или полное отсутствие данного фермента в нашем организме.

Причин, по которым у человека недостает лактазы, может быть несколько: врожденные причины обусловлены генетической предрасположенностью: они возникают из-за редкой мутации гена и происходят вскоре после рождения;

вторичные причины лактазной недостаточности возникают под влиянием факторов среды, к примеру, из-за болезней, которые разрушают слизистую оболочку тонкой кишки.

Симптомы непереносимости лактозы При недостатке фермента происходит накопление лактозы в кишечнике в непереваренном виде и усиление жизнедеятельности микрофлоры кишечника, усваивающей лактозу. К основным симптомам непереносимости лактозы относятся:

вздутие живота;

боли и рези в животе;

диарея;

рвота.

Однако следует обратить внимание, что подобные симптомы также могут появляться и при некоторых желудочно-кишечных заболеваниях. А потому могут ошибочно восприниматься, как признаки непереносимости лактозы.

Диагностика непереносимости лактозы

Существует несколько действенных способов определения непереносимости лактозы:

проба на содержание водорода в выдыхаемом воздухе;

анализ кислотности стула;

тест на непереносимость лактозы;

наблюдение за симптомами при уменьшении потребления молочных продуктов.

Как лечить непереносимость лактозы

Терапия непереносимости лактозы должна включать пробиотики с высокой антагонистической и ферментативной активностью без содержания лактозы, например, бактисубтил, бифиформ, бифистим, линекс, энтерол и др. Чтобы избавиться от болей от колик и вздутия, можно использовать миотропные спазмолитики, имеющие избирательное действие на гладкие мышцы.