Жить стало легче: звезды, которые похудели на 30, 40 и даже 80 килограммов

Мэрайя Кери, 48 лет

Мэрайя Кери всю жизнь борется с лишними килограммами. За свою карьеру певица, кажется, носила концертные наряды всех размеров: от S до XL. Прошлым летом вес исполнительницы достиг ошеломляющей отметки в 120 килограммов. Говорят, певица никак не могла прийти в себя после болезненного разрыва с австралийским миллиардером Джеймсом Пэкером, за которого собиралась выйти замуж, и начала заедать стресс. Булочки, фастфуд и любимая пицца быстро превратили некогда стройную селебрити в модель plus-size. Врачи стали бить тревогу — по их словам, брошенную невесту ждали артрит, астма, заболевания сердца и проблемы с давлением.

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Начать «перезагрузку» Кери решила по рекомендации своей коллеги Дженнифер Лопес. Метод звезда выбрала не совсем стандартный — она уменьшила размер желудка в одной из лучших клиник Беверли-Хиллз. Результаты не заставили себя долго ждать. Уже через месяц певица полностью восстановилась и щеголяла в обтягивающих платьях. В общей сложности с прошлого августа знаменитость сбросила больше пятидесяти килограммов. Останавливаться на достигнутом Мэрайя не собирается, а значит, мы напишем еще не одну статью о преображении певицы.

Ольга Картункова, 40 лет

Ольга Картункова ФОТО: Кадр из КВН

«Своими вещами я могла обнять весь земной шар», — шутила еще пару лет назад Ольга Картункова. А сейчас Инстаграм капитана команды КВН «Городъ Пятигорскъ» пестрит вопросами о том, как ей удалось сбросить 84 кг. По словам Картунковой, описать эти метаморфозы можно знаменитой фразой «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Дело в том, что актриса серьезно травмировала ногу, а после операции выяснилось, что если она не сбросит лишний вес, то восстанавливаться будет очень долго.

A post shared by Ольга Картункова (@kartynkova222) on May 29, 2017 at 12:17pm PDT

Актриса с ужасом смотрит на свои старые фотографии и недоумевает, как ей раньше могло нравиться свое отражение в зеркале. «Глазок нет, губки куда-то ушли, волосы постоянно потные, постоянно на сцене вытираюсь», — вспоминает артистка. 19 месяцев звезда КВН сидела на строжайшей диете: ничего жареного, жирного и сладкого. Актриса не скрывает, что это было «настоящее издевательство над собой», но результат того стоил. Она наконец-то перестала комплексовать и теперь с гордостью носит одежду 48-го размера вместо 70-го.

Джанет Джексон, 52 года

Janet Jackson ФОТО: Scanpix