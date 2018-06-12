Жить стало легче: звезды, которые похудели на 30, 40 и даже 80 килограммов

Мэрайя Кери, Алла Пугачева, Ольга Картункова, Джанет Джексон — эти звезды выиграли затяжную войну за стройную фигуру. Правда, сражались с ненавистными лишними килограммами они по-разному: одни в ход пустили тяжелую артиллерию, сделав резекцию желудка, а другие — подсели на регулярные тренировки и кардинально пересмотрели свой рацион, пишет Woman.ru.
Мэрайя Кери, 48 лет
Мэрайя Кери всю жизнь борется с лишними килограммами. За свою карьеру певица, кажется, носила концертные наряды всех размеров: от S до XL. Прошлым летом вес исполнительницы достиг ошеломляющей отметки в 120 килограммов. Говорят, певица никак не могла прийти в себя после болезненного разрыва с австралийским миллиардером Джеймсом Пэкером, за которого собиралась выйти замуж, и начала заедать стресс. Булочки, фастфуд и любимая пицца быстро превратили некогда стройную селебрити в модель plus-size. Врачи стали бить тревогу — по их словам, брошенную невесту ждали артрит, астма, заболевания сердца и проблемы с давлением.
Начать «перезагрузку» Кери решила по рекомендации своей коллеги Дженнифер Лопес. Метод звезда выбрала не совсем стандартный — она уменьшила размер желудка в одной из лучших клиник Беверли-Хиллз. Результаты не заставили себя долго ждать. Уже через месяц певица полностью восстановилась и щеголяла в обтягивающих платьях. В общей сложности с прошлого августа знаменитость сбросила больше пятидесяти килограммов. Останавливаться на достигнутом Мэрайя не собирается, а значит, мы напишем еще не одну статью о преображении певицы.
Ольга Картункова, 40 лет
«Своими вещами я могла обнять весь земной шар», — шутила еще пару лет назад Ольга Картункова. А сейчас Инстаграм капитана команды КВН «Городъ Пятигорскъ» пестрит вопросами о том, как ей удалось сбросить 84 кг. По словам Картунковой, описать эти метаморфозы можно знаменитой фразой «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Дело в том, что актриса серьезно травмировала ногу, а после операции выяснилось, что если она не сбросит лишний вес, то восстанавливаться будет очень долго.
Актриса с ужасом смотрит на свои старые фотографии и недоумевает, как ей раньше могло нравиться свое отражение в зеркале. «Глазок нет, губки куда-то ушли, волосы постоянно потные, постоянно на сцене вытираюсь», — вспоминает артистка. 19 месяцев звезда КВН сидела на строжайшей диете: ничего жареного, жирного и сладкого. Актриса не скрывает, что это было «настоящее издевательство над собой», но результат того стоил. Она наконец-то перестала комплексовать и теперь с гордостью носит одежду 48-го размера вместо 70-го.
Джанет Джексон, 52 года
Джанет Джексон признается, что в молодости ела все что угодно и не поправлялась ни на грамм. Но с возрастом ситуация изменилась. Певица, впервые ставшая матерью в 50 лет, за время беременности набрала 45 килограммов. Спустя месяц после рождения сына Иссы у нее начались сложности в отношениях с мужем, катарским миллиардером Виссамом аль-Маной. «Помощником» в борьбе с растущим стрессом стала еда — «антидепрессант», который всегда под рукой. В апреле 2017-го Джексон прокомментировала развод в своем Инстаграме и опубликовала видео. «Да, это я. На случай, если вы меня не узнали, потому что я действительно изменилась», — поиронизировала знаменитость в подписи к нему.
Многие поклонники успели смириться с тем, что исполнительница никогда не вернет себе былую форму, однако Джанет решила не сдаваться. Она наняла звездного тренера Паулетту Сиблисс и стала заниматься фитнесом пять раз в неделю по 45−60 минут в день. А диетолог Дэвид Аллен подобрал для Джексон сбалансированный рацион: певица потребляла примерно 1250 калорий в день, забыв про сахар, мучные изделия, алкоголь и сладкую газировку. Результат — минус 50 килограммов всего за девять месяцев.
Алла Пугачева, 69 лет
Еще несколько лет назад в гардеробе Аллы Борисовны преобладали наряды oversize (наверняка все помнят фирменные балахоны певицы), а об облегающих платьях не было и речи. Примадонна отмечала, что делает все, чтобы выглядеть рядом с младшими детьми Лизой и Гарри мамой, а не бабушкой. Однако похвастаться значительными успехами в борьбе с лишними килограммами знаменитость не могла.
Примерно два с половиной года назад фанаты начали замечать, что артистка начала медленно, но верно двигаться к своей цели. Сегодня Пугачева выходит в свет в джинсах-скинни (причем, покупает их в отделах для подростков), коротких юбках и облегающих топах. А когда супруг Примадонны опубликовал ее фото в купальнике, стало очевидно, что Алла Борисовна похудела как минимум на 30 кг. По словам эксперта, певица избавилась от лишнего веса благодаря резекции желудка, а не изменению рациона.
Дженнифер Хадсон, 36 лет
Дженнифер Хадсон никогда не была обладательницей модельных параметров. Актриса сама говорила о том, что на светских мероприятиях чувствовала себя неловко в кругу стройных коллег. После рождения первенца, сына Давида, звезда поправилась еще больше. Дженнифер признавалась, что надевала туфли на каблуках только перед выходом на красную дорожку из-за боли в ногах (30 лишних килограммов — не шутка, поэтому все остальное время знаменитость носила обувь исключительно на плоской подошве).
Несколько лет поклонники актрисы наблюдали за тем, как таяли прежде неизменно пышные формы Хадсон. В интервью Опре Уинфри Дженнифер наконец-то раскрыла секрет своего феноменального похудения. Все оказалось на редкость просто: спорт (Хадсон посвящала все свое свободное время беговой дорожке, прыжкам со скакалкой и баскетболу) и правильное питание по системе Weight Watchers . «Я теперь поклонница здорового образа жизни. Ем только полезную пищу: зеленый салат, курицу, рыбу. Пью клюквенный сок, в качестве снеков — орешки и изюм», — говорила Дженнифер. Сбросив 36 кг и сменив 54-й размер на 44-й, Хадсон и вправду стала той самой девушкой мечты.