Как заставить своего мужчину чаще по вам скучать: четыре действенных способа

Каждой девушке нужен мужчина, который будет ее ценить и не принимать как должное. Вашему вниманию четыре действенных способа, как заставить своего мужчину чаще по вам скучать:

1. Всегда излучайте позитив, когда он рядом с вами

Если вы будете всегда раздраженной и излучать один негатив рядом с ним, то он ни за что не станет по вам скучать. Чтобы он по вам скучал, всегда дарите ему положительные эмоции, заставляйте улыбаться и смеяться. Помогайте ему с повседневной работой, чтобы немного упростить ему жизнь. Таким образом, если вы исчезнете из его жизни, пусть даже на минуту, он почувствует пустоту и будет безумно скучать.

Но для начала, вам нужно будет научиться дарить ему только позитивные эмоции. Никому не нужна девушка, которая будет только раздражать и действовать на нервы.

2. Не забывайте о личном пространстве

Не важно, как сильно вы любите друг друга и насколько вы близки — вы ни в коем случае не должны терять свою индивидуальность. Вы оба должны выделять время для того, чтобы побыть наедине с самими собой и своими мыслями. Если он попросит вас о личном пространстве, вы всегда должны поддержать его. В конце концов, как он сможет скучать по вам, если вы не будете оставлять его одного?

3. Перестаньте прикладывать все усилия для того, чтобы заставить его скучать по вам

Когда вы проводите время поодиночке, перестаньте делать все возможное для того, чтобы заставить его скучать. Перестаньте отправлять ему кучу сообщений и селфи, а также отмечать его в каждом вашем посте на Фейсбуке. Вопреки вашим надеждам, это вовсе не заставит его скучать по вам. Чтобы он действительно начал скучать, периодически исчезайте из его жизни ненадолго.

4. Не торопите ваши отношения