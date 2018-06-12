Что нельзя делать в первый день отдыха на море

Отправляясь отдыхать на море, жители мегаполисов попадают в среду, где воздух пропитан йодом, – это может спровоцировать настоящий «йодный удар», поделился мнением врач-реабилитолог Валентин Ковтун. Специалист утверждает, что резкая смена обстановки, заставляющая организм горожан, привыкший к совершенно иному качеству воздуха, приспосабливаться к условиям морского курорта, – является большим стрессом для щитовидной железы.

«Щитовидка, которая вынуждена перестраиваться с работы в условиях йододефицита на условия избытка йода, может отреагировать повышенными оборотами работы, что чревато тиреотоксикозом. Либо наоборот – щитовидка замедляет свою работу, что приводит к вялости, отечности, набору веса», – отметил врач.