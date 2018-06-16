Десять простых способов есть на 500 калорий меньше

Вместо ожидаемых результатов такой подход только усугубляет ситуацию и провоцирует срывы на еще большее количество еды. Резкое сокращение калорий организм воспринимает как угрозу, а не как необходимую меру для похудения.

Если же уменьшать калорийность пищи постепенно, организм будет к этому привыкать, а похудение окажется менее тяжелым и более эффективным.

Вот несколько способов сократить ежедневный рацион на 500 калорий, не делая для этого ничего сложного: