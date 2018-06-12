Имя младшей дочери Лободы придумывает отец

24 мая Светлана Лобода стала мамой во второй раз. Во время беременности артистка обещала поклонникам, что не станет надолго задерживаться в декрете, и сдержала слово. Не так давно певица появилась на «Премии МУЗ-ТВ», где поделилась с журналистами интересными фактами о новорожденной малышке, пишет TvNet.
До того, как Светлана Лобода подтвердила, что ждет второго ребенка, слухи о ее беременности долго ходили в СМИ. Согласно информации журналистов, отцом малышки является немецкий артист Тилль Линдеманн. Правда, молодая мама эти домыслы ни разу не комментировала, лишь подогревая интерес поклонников.
Светлана родила дочь в США, а уже 8 июня вернулась в Россию, чтобы представить свою новую песню Superstar на «Премии МУЗ-ТВ» и получить заслуженную награду. Клип на нее, к слову, стал одним из самых обсуждаемых в Сети.
Журналистам Teleprogramma.pro удалось пообщаться с Лободой и выяснить кое-что о ее новорожденной дочери.
Певица призналась, что роды прошли легко и длились всего пять часов. Сейчас малышка находится в США вместе со своей бабушкой. Евангелина отлично ладит с крохой и регулярно благодарит маму за то, что она родила ей сестренку.
Имени у младшей дочери Лободы пока нет, но этим вопросов активно занимается отец ребенка. Его личность Светлана раскрывать пока не собирается.