Имя младшей дочери Лободы придумывает отец

До того, как Светлана Лобода подтвердила, что ждет второго ребенка, слухи о ее беременности долго ходили в СМИ. Согласно информации журналистов, отцом малышки является немецкий артист Тилль Линдеманн. Правда, молодая мама эти домыслы ни разу не комментировала, лишь подогревая интерес поклонников.

Светлана родила дочь в США, а уже 8 июня вернулась в Россию, чтобы представить свою новую песню Superstar на «Премии МУЗ-ТВ» и получить заслуженную награду. Клип на нее, к слову, стал одним из самых обсуждаемых в Сети.

Журналистам Teleprogramma.pro удалось пообщаться с Лободой и выяснить кое-что о ее новорожденной дочери.

Певица призналась, что роды прошли легко и длились всего пять часов. Сейчас малышка находится в США вместе со своей бабушкой. Евангелина отлично ладит с крохой и регулярно благодарит маму за то, что она родила ей сестренку.