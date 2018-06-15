Прощай, невинность: звезды о потере девственности

Меган Фокс:

В моей жизни было немало не лучшего сексуального опыта, но в первый раз все было иначе. Я была влюблена, и все прошло хорошо.

Анджелина Джоли:

Я начала заниматься сексом с моим бойфрендом, но мне показалось мало этих эмоций. Желая стать еще ближе, я взяла нож и порезала его, а он меня. Мы были вымазаны кровью друг друга, мое сердце бешено стучало (Анджелине было 14 лет. — Прим. ред.).

Angelina Jolie ФОТО: wenn

Ким Кардашьян:

Мне было 15, когда я захотела впервые заняться сексом, и я сказала об этом маме. Она сказала: "Окей, тогда нам нужно подобрать тебе средство контрацепции". Она была очень открыта и честна со мной.

Kim Kardashian ФОТО: PictureGroup/PictureGroup/Sipa USA

Бритни Спирс:

Это случилось спустя два года после начала наших с Джастином (Тимберлейком. — Прим. ред.) отношений. Я думала, он тот, кто мне нужен, моя единственная любовь. Но я ошиблась.

Britney Spears ФОТО: WENN.com

Хлое Кардашьян:

У меня был негативный опыт. Мне было 14, и я встречалась с 18-летним парнем, сейчас это кажется мне отвратительным, но тогда я считала, что это круто. По сути, я занялась сексом по принуждению. Я не была готова и едва ли вообще знала собственное тело. Мне казалось, если я откажусь, это будет провал и парень больше не захочет со мной общаться... После этого я три года не занималась сексом, потому что мне было некомфортно. Только потом я поняла, что совершила ошибку, согласившись с ним переспать.

Khloe Kardashian ФОТО: Scanpix

Лена Данэм:

Я не говорила парню, что я девственница, просто сказала, что мало занималась этим раньше. Было немного больнее, чем я думала. Парень сильно нервничал. Кроме того, в самый неподходящий момент в комнату вошла моя лучшая подруга Одри и не придумала ничего лучше, чем крикнуть: "Мазл тов!"

Lena Dunham ФОТО: Aurore Marechal/PA Wire/PA Images

Селин Дион:

Это случилось в Дублине, в незабываемый день 30 апреля 1988 года, в вечер Евровидения (в котором 20-летняя певица участвовала от Швейцарии. — Прим. ред.). Он (продюсер Селин Рене Анжелил, ставший впоследствии ее мужем. — Прим. ред.) пришел в мою комнату, я сидела на кровати, очень счастливая от того, что осталась наедине с мужчиной, которого люблю. И у меня уже был четкий план.

Celine Dion ФОТО: Scanpix

Джессика Альба:

У меня не было серьезных отношений до 18 лет — в этом возрасте я встретила своего бывшего жениха Майкла Уэзерли. Когда мы начали встречаться, я была девственницей. Я всегда хотела впервые заняться сексом именно с тем, кого полюблю, потому что у всех моих знакомых первый опыт был просто жутким. Поэтому мне хотелось быть уверенной, что этот человек в меня влюблен и не бросит меня, как только все случится.

Jessica Alba. ФОТО: Jennifer Graylock/Jennifer Graylock/Sipa USA

Брук Шилдс:

Думаю, если бы я раньше научилась любить свою внешность, я бы потеряла девственность намного раньше. Это произошло, когда мне было 22 года. Публичность, давление — все это заставляло меня быть неуверенной в себе, кроме того, у меня были комплексы по поводу веса.