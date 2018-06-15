Советы красоты: как увеличить губы дома без пластических операций

Зачем это делать

Все в голове. Это правда. Мужчины в большинстве своем отдают предпочтение дамам, чьи губы женственно подчеркивают нежные черты лица. Это вполне естественно, и никуда от этого не деться. Поэтому, особенно беспокоящиеся за свою судьбу бегут к пластическому хирургу и накачивают себе всякую химию. А вот это уже лишнее. Все-таки, если можно избежать столь кардинальных решений, лучше избежать, и принять к сведению несколько советов по тому, как увеличить губы без вреда для здоровья, но и без лишних уколов.

Совет 1

Во-первых, не забывайте, что абсолютно все тело подвержено солнечным ожогам, в том числе и губы. А знаете, что солнце творит с нашей кожей? Старит, способствует возникновению морщинок. Согласитесь, что морщинистые губки не будут смотреться аппетитно, потому наносите солнцезащитный крем не только на лицо, руки, ноги и так далее, но и на губы.

Совет 2

Пейте больше воды. Это не для вашего похудения или назначения докторов. В данном случае речь идет о том, что губы необходимо увлажнять, и только жидкость, причем правильная, способствует этому процессу куда эффективнее, чем банальные увлажняющие помады. Если вы не любите обычную воду, сделайте себе свежевыжатые соки, и заморозьте их. Затем, словно конфету, рассасывайте.

Совет 3

Карандаш для губ. Очень часто впопыхах женщины красят губы помадой или блеском и тут же убегают. Но если вы желаете достичь каких-то результатов естественного увеличения губ, обзаведитесь привычкой подчеркивать контур губ Он реально увеличивает объем губ, как минимум визуально так кажется.

Совет 4

Блеск для губ. Но тут же отметим, что им нужно правильно пользоваться. Не следует наносить его на всю площадь ваших губ. Только по краям, как раз там, где должен начинаться карандаш.

Совет 5

Зубная щетка. Массируйте свои губы по несколько раз в день, но используйте только мягкую щетину, чтобы не поцарапать нежную кожу губ. Благодаря поступающей крови в место натирания, ваши губки тут же припухнут, соответственно, и увеличатся. Помимо этого, благодаря данной процедуре удаляется мертвая кожа и губы становятся красивее и нежнее.

Совет 6