Что поесть вечером чтобы похудеть во время сна: полезные советы диетолога

А между тем, ошибки в подборе продуктов питания для ужина серьёзно осложняют процесс похудения. Причём настолько, что некоторые просто вообще вычёркивают ужин из списка приёмов еды. Вот только диетологи этого делать не рекомендуют категорически. По их же словам, существуют блюда, которые вполне себе можно есть вечером без опасения за фигуру.

Белковые продукты

Но, важный момент – именно белковые, с минимальным количеством жира, даже полезного. То есть кушать на ужин морскую рыбу – не лучшая идея. А вот курицу, индейку, рыбу речную, причём всё это либо варёное, либо запечённое в духовке – это совсем другое дело. Если же вы пытаетесь отказаться от мяса вообще, то в качестве адекватной замены ему можно выбрать сою, бобы или соевый творог тофу. Белка в них ничуть не меньше, правда, его состав несколько отличается от того, что организму необходимо. Но в данный момент это не страшно.

Лёгкие салаты

Никакого майонеза или растительного масла – это слишком жирно по определению. А вот бальзамический уксус или натуральный йогурт – это другое дело. Они и так-то в здоровом питании активно используются, а уж в качестве заправки для лёгкой вечерней закуски – так и подавно. Кроме того, стоит отдать предпочтение продуктам, богатым клетчаткой. Неторопливое ночное переваривание – самое то для неё. Ну и, понятное дело, помнить о количестве. Даже самый лёгкий салатик в большом объеме может лечь в желудке «мёртвым грузом».

Лёгкие супы

Главный критерий, опять же, лёгкость. Меньше мяса, меньше мясных бульонов, меньше тяжелых углеводов. Просто потому, что для переваривания всего этого требуется время и ресурсы, которых у засыпающего организма нет. Но если сделать лёгкий суп, а то и суп-пюре, то он отлично устранит чувство голода, ещё и пользу организму принесёт. Но нужно помнить, что есть его всё же лучше без хлеба, а также то, что этот приём пищи должен быть как минимум за 3 часа до сна.

Вода