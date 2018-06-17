Забота о коже: нужно ли ежедневно пользоваться солнцезащитными средствами

Использовать средства защиты от солнечных лучей нужно постоянно. Солнце влияет на вашу кожу независимо от времени года. Поэтому, слишком беспечно думать, что пользоваться солнцезащитным кремом зимой не надо.

Защита от ультрафиолетовых лучей

Проблемы с озоновым слоем стали причиной того, что негативное влияние солнечных лучей на нашу кожу растет. Хотя солнце и нужно, ведь так мы получаем витамин D. Но не нужно лишний раз подвергать себя опасности.

Предотвращение признаков старения

В стремлении как можно дольше сохранить свою молодость и свежесть мы часто забываем об элементарных средствах. Например, защита кожи от солнца. Ведь именно солнцезащитный крем предотвращает появление морщин. Согласно исследованиям, у людей в возрасте до 55 лет, которые использовали подобные средства, проявляется меньше признаков старения, чем у других.

Снижение риска развития рака

Использование солнцезащитных кремов воспринимается только как бьюти-уход, но он также играет полезную роль для здоровья. Ведь такие крема могут предотвращать рак кожи. Например, одну из самых агрессивных форм рака меланому.

Предотвращение ожогов

Самой банальной функцией защиты является защита от ожогов. Солнце ослабляет стойкость кожи и делает ее чувствительной. Всем знакомы такие симптомы как: раздражение, покраснение, зуд. Это все может быть результатом UVB-лучей. Рекомендуется применять солнцезащитный крем каждые два часа, особенно если у вас очень чувствительная кожа.

Уменьшение красных пятен на лице

Еще один плюс в использовании этого продукта это предотвращение раздражений и красных пятен. Также с помощью солнцезащитного крема можно лечить угри.

Улучшить здоровье кожи

Крем с УФ-фильтром ко всему прочему защищает такие белки кожи как коллаген и кератин. Они необходимы для поддержания здоровой и упругой кожи.