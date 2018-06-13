Она сказала «Да»: Ариана Гранде обручилась со своим избранником после месяца отношений

Как рассказали близкие друзья, Ариана и Пит идеально подходят друг другу и постоянно смеются. «Их друзья действительно взволнованы и поддерживают пару», – говорит один из инсайдеров.

По словам другого источника, заявление о своей помолвке Ариана и Пит сделала во время вечеринки по случаю дня рождения Роберта Паттинсона в субботу, 9 июня. «Пара очень влюблена», – отметил инсайдер.

24-летние молодые люди познакомились в 2016 году на шоу Saturday Night Live, где Ариана была приглашенной гостьей. Оба на тот момент были в отношениях, закончившихся практически одновременно, к началу мая 2018 года. Спустя несколько дней после разрыва с рэпером Мак Миллером Гранде была замечена на свидании с Дэвидсоном.