Для любителей оригинальных сочетаний: холодный огуречный суп с авокадо и редисом
13 июня 2018 г., 11:20
В жаркий день освежающий холодный суп может творить чудеса. Для рецепта нам понадобится свежевыжатый сок огурцов, который является идеальной основой для этого веганского первого блюда, пишет Сегодня.
Холодный огуречный суп с авокадо и редисом
Ингредиенты:
1/2 стакана нарезанного зеленого лука,
1 – 1 / 2 стакана свежевыжатого огуречного сока
1/2 стакан свежевыжатого сока красного грейпфрута
1 чашка овощного бульона
1-1 / 2 чашки красных и желтых помидоров, нарезанных кубиками
3 спелых авокадо
1/4 ч.л. копченой паприки
соль и перец – по вкусу
тонко нарезанная редиска – для подачи
Рецепт приготовления: