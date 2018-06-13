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  • Для любителей оригинальных сочетаний: холодный огуречный суп с авокадо и редисом

Для любителей оригинальных сочетаний: холодный огуречный суп с авокадо и редисом

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ФОТО: Rezeda Kostyleva / PantherMedia / Rezeda Kostyleva

В жаркий день освежающий холодный суп может творить чудеса. Для рецепта нам понадобится свежевыжатый сок огурцов, который является идеальной основой для этого веганского первого блюда, пишет Сегодня.

Холодный огуречный суп с авокадо и редисом

Ингредиенты:

1/2 стакана нарезанного зеленого лука, 

1 – 1 / 2 стакана свежевыжатого огуречного сока

1/2 стакан свежевыжатого сока красного грейпфрута 

1 чашка овощного бульона

1-1 / 2 чашки красных и желтых помидоров, нарезанных кубиками

3 спелых авокадо

1/4 ч.л. копченой паприки

соль и перец – по вкусу

тонко нарезанная редиска – для подачи

Рецепт приготовления:

  1. Поместите измельченный лук в миску и посолите. Дайте постоять в течение 20 минут, затем промойте.
  2. Авокадо почистите и удалите косточки. Две штуки нарежьте небольшими кубиками. 
  3. Взбейте в блендере оставшийся плод авокадо, грейпфрутовый сок, овощной бульон и промытый зеленый лук. Должно получиться однородное пюре.
  4. Добавьте соль, перец и паприку по вкусу.
  5. В конце добавьте в суп нарезанные помидоры и авокадо. Охладите и подавайте вместе с редиской.

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