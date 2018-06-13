Как убрать бока: простые упражнения для домашних тренировок

Знай, что жир не уйдет исключительно с боков, нужно убирать его со всего живота и бедер, т.е. худеть везде, а не только в одном конкретном месте. Регулярно выполняй приведенные упражнения, и уже через несколько недель ты заметишь явный прогресс.

Как убрать бока – бег

Наилучшим сжигателем жира с боков и живота является бег. Помимо боков, бег укрепляет мышцы спины, ног, пресса, а также, улучшает работу сердечнососудистой системы. Можно бегать на свежем воздухе, в парке, на стадионе, или же дома на тренажере, а также практиковать бег на месте.

Ежедневно уделяй бегу как минимум 20 минут, постепенно увеличивая продолжительность, скорость и расстояние (если бегаешь на улице).

Как убрать бока – наклоны

Раз мы работаем с боками, то и основное упражнение направлено именно на боковые мышцы.

Стань прямо, ноги на ширине плеч, руки упри в бока. Совершай наклоны попеременно вправо и влево, хорошо прогибая тело в боках и ощущая, как напрягаются мышцы. Для большего эффекта можно делать наклоны с утяжелителями – взять на плечи гриф, или гирю в руку. Выполняй 10 наклонов в разные стороны, постепенно увеличивая количество.

Как убрать бока – обруч

Обруч по праву считается одним из лучших методов в борьбе с жиром на боках. Его действие сходно с массажем. Ты можешь попробовать с обычным легким обручем или же усложнить себе жизнь утяжеленной моделью. Но тогда желательно надевать широкий пояс, чтобы предотвратить появление синяков.

Крути обруч на талии, начиная с 5 минут в день, постепенно увеличивая время до 15 минут в день. В процессе выполнения упражнения спину держи ровно, живот втягивай.

Как убрать бока – пресс для мышц живота

Самый обычный пресс уже хорошо влияет и на живот, и на бока. Попробуй упражнение для косых мышц живота.

Лежа на боку, сведи прямые ноги вместе, обопрись прямой рукой об пол, верхнюю руку заведи за голову. Отталкиваясь рукой, подними верхнюю часть туловища и одновременно обе ноги вверх и задержись в таком положении на 10 секунд. Повтори 10 раз и выполни для другой стороны.

Как убрать бока – боковой угол

Следующее упражнение, которое помогает решить вопрос, как убрать бока.

Опустись на колени и локти, выпрями поясницу, втяни живот. Одну ногу отставь в сторону и максимально подними, не выпрямляя до конца в колене. Бедро должно находиться под прямым углом к туловищу. Задержись в этой позе на 10 секунд. Повтори 10 раз и выполни для другой стороны.

Как убрать бока – боковая планка

Упражнение планка недаром считается одним из самых действенных и лучших не только для пресса, но и для всего организма в целом. Для боков подойдет одна из вариаций планки.