Десять способов использования дегтярного мыла в уходе за собой
13 июня 2018 г., 13:30
Еще с древних времен деготь считался настоящим кладезем красоты, его применяли как в косметологии, так и в медицине. Деготь знаком всем не только по ярко выраженному запаху, но и по его полезным свойствам: средство подсушивает, очищает, восстанавливает, дезинфицирует, убирает запах, обладает бактерицидным, ранозаживляющим действием, пишет Lady.tochka.net.
В косметологии дегтярное мыло набирает все большую популярность. Почему именно дегтярное мыло заслуживает такого пристального внимания?