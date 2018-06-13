Десять способов использования дегтярного мыла в уходе за собой

Еще с древних времен деготь считался настоящим кладезем красоты, его применяли как в косметологии, так и в медицине. Деготь знаком всем не только по ярко выраженному запаху, но и по его полезным свойствам: средство подсушивает, очищает, восстанавливает, дезинфицирует, убирает запах, обладает бактерицидным, ранозаживляющим действием, пишет Lady.tochka.net.