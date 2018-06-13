ср, 13.06.2018
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  • Десять способов использования дегтярного мыла в уходе за собой

Десять способов использования дегтярного мыла в уходе за собой

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Дегтярное мыло

ФОТО: скриншот сайта

Еще с древних времен деготь считался настоящим кладезем красоты, его применяли как в косметологии, так и в медицине. Деготь знаком всем не только по ярко выраженному запаху, но и по его полезным свойствам: средство подсушивает, очищает, восстанавливает, дезинфицирует, убирает запах, обладает бактерицидным, ранозаживляющим действием, пишет Lady.tochka.net.

В косметологии дегтярное мыло набирает все большую популярность. Почему именно дегтярное мыло заслуживает такого пристального внимания?

  1. Дегтярное мыло против жирности волос. Если у тебя от природы жирная кожи головы и ни один шампунь не справляется с этой проблемой, попробуй использовать дегтярное мыло. Используй дегтярное мыло вместо шампуня, нанося его на кожу головы, а не на всю длину волос. Если тебя не устраивает запах дегтя, в образовавшуюся пену из мыла добавь пару капель эфирных масел: иланг-иланга, бергамота, лимона или апельсина.
  2. Дегтярное мыло против акне. Чаще всего дегтярное мыло используют именно против высыпаний и акне. Деготь уменьшает жирность кожи, а также борется с комедонами. Умывайся дегтярным мылом утром и вечером на протяжении 1 месяца, так как это средство хорошо подсушивает кожу. После умывания обязательно используй тоник и увлажняющее средство, чтобы нормализовать pH баланс кожи. Помни, если у тебя сухая кожа, тебе противопоказано использовать дегтярное мыло. Это средство подходит только обладательницам комбинированной и жирной кожи лица.
  3. Для укрепление волос. Если у тебя стали часто выпадать волосы клочьями, попробуй на протяжении 1,5-2 месяцев 2 раза в неделю мыть голову дегтярным мылом. Буквально через пару недель ты заметишь, что волосы стали более крепкими и густыми.
  4. Дегтярное мыло в качестве маски для лица. Это средство идеально подойдет для обладательниц жирной и комбинированной кожи с высыпаниями. Попробуй сделать маску из дегтярного мыла на основе пены. Для этого тебе нужно намылить лицо и оставить пену на 20 минут, после чего смыть под проточной водой.
  5. Дегтярное мыло для интимной гигиены. Для восстановления нормальной микрофлоры и во избежание инфекций используй 2-3 раза в неделю дегтярное мыло в течение 2-3 недель.
  6. Дегтярное мыло против грибка. Это средство прекрасно справляется с грибковыми инфекциями, дезинфицирует и подавляет проблему. 
  7. Дегтярное мыло против герпеса. Дегтярное мыло убивает вирус герпеса. Тебе нужно промокнуть ватную палочку в дегтярное мыло и нанести на проблемный участок. 
  8. Дегтярное мыло против трещин на пятках. Чтобы избавиться от трещин на пятках, достаточно 2-3 раза в неделю проводить дегтярным мылом обработку. 
  9. Дегтярное мыло против черных точек на лице.  Чтобы избавиться от черных точек и сузить поры, достаточно по утрам умываться дегтярным мылом на протяжении 1-2 недель. Главное, при ополаскивании нужно использовать более холодную воду. Также желательно дегтярное мыло применять непродолжительными курсами.
  10. Дегтярное мыло после бритья. Если после депиляции ты заметила у себя небольшие порезы или раздражения, используй дегтярное мыло. Это средство хорошо заживляет ранки.

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