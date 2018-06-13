Чего нельзя делать в день рождения: ТОП-7 примет

Люди издавна каждый год отмечают свой день рождения. Считается, что в этот день, который циклически повторяется из года в год, человек как бы заново приходит в этот мир. А потому с этим праздником связано множество примет, которые могут привлечь удачу в жизнь или же, наоборот, обернуться неприятностями в дальнейшей судьбе.

Существует интересная примета: как встретишь год, так его и проведешь. Она в полной мере касается как новогоднего праздника, так и очередного года жизни. Оказывается, в день рождения закладывается индивидуальная программа именинника на ближайший год. И соблюдение определенных ритуалов и традиций поможет сделать это время ярче, лучше, благополучнее и позитивнее.

Чего нельзя делать в день рождения: грустить

С самого момента пробуждения и до конца дня нельзя пребывать в унынии, грусти, злости и раздражении. Иначе все эти негативные эмоции ты рискуешь спроецировать на целый год вперед. А оно тебе надо? Только оптимизм, веселье и улыбка на лице! Тогда и день будет наполнен позитивной энергетикой, да и весь год пройдет на ура.

Чего нельзя делать в день рождения: праздновать заранее

Многим людям часто хочется как можно быстрее поздравить близкого человека с его именинами. И они торопятся сделать это заранее. Однако принимать поздравления и подарки в канун своего рождения – плохая примета, сулящая неприятности, вплоть до укорачивания жизни. Помни, что заранее отмечаются поминки, а вот рождение празднуется день в день или же на несколько дней позже.

Чего нельзя делать в день рождения: долги

Ни брать, ни давать в долг в День рождения нельзя. Так ты отдаешь свою удачу, а приобрести можешь чужие проблемы. Причем, эта примета касается не только денег, но и любых других вещей. Также нельзя подавать милостыню.

Чего нельзя делать в день рождения: свадьба

Устраивать свадьбу и начинать семейную жизнь в День рождения жениха или невесты – считается плохим знаком, потому что такой брак изначально обречен на невезение. Мало того, есть еще более жесткое предубеждение, что свадьбу нельзя назначать даже на день недели, в который родился кто-то из молодоженов.

Чего нельзя делать в день рождения: числа

Число гостей за столом, число свечей в торте и даже число цветов в букете также имеет свое тайное и коварное значение. Итак, нельзя, чтобы количество приглашенных людей составляло 9, 13, 18, 21, 40, 53, 99 или 100. То же правило касается и свечек, лучше вообще от них отказаться в этот год. А число подаренных тебе цветов не должно быть четным – такая цифра годится лишь для похорон.

Чего нельзя делать в день рождения: гости

Не желательно приглашать в гости людей, которые по каким-то причинам тебе не нравятся. Это твой праздник, а потому немаловажно, от какого человека ты получаешь презент и поздравления. Если гость тебе неприятен, в День рождения ты особо энергетически уязвима, а потому велик риск сглаза или порчи.

Чего нельзя делать в день рождения: подарки