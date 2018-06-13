Лолита рассказала, как ей удалось стремительно похудеть на 10 кг за две недели

«Я вернулась из отпуска и готова к полной жизни. Вот вам видео в полный рост. Я полола и готовила еду. Я вкалывала как лошадь. Работала на огороде, полола сорняки. И я влезла в джинсы, в которые не влезала зякячдел до отпуска», — призналась Лолита.

Как призналась Милявская, она взялась за садоводческие работы со свойственной ей энергией и ответственностью: объявила войну сорнякам и решила разбить розарий. Не обошлось и без ЧП. Садовый опрыскиватель для сорняков оказался бракованным, и Лолита обожгла химической жидкостью руки. Сейчас, правда, все уже прошло. Но теперь у нее проявилась аллергия на сезонные цветения в столице.