ср, 13.06.2018
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  • Вау! Открытие летнего сезона в Нарва-Йыесуу совпало с открытием конкурса Miss Baltic Coast

Вау! Открытие летнего сезона в Нарва-Йыесуу совпало с открытием конкурса Miss Baltic Coast

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10 июня стал днём открытий. Жители и отдыхающие города праздновали открытие летнего сезона в Нарва-Йыесуу, а также организаторы конкурса официально представили участниц и объявили старт конкурса Miss Baltic Coast! 

Всего в конкурсе примут участие 16 девушек возрастом от 16 до 22 лет.

Главный организатор конкурса, Андриана Чупова, считает, что коллектив полностью работоспособен и следующий месяц отбора пройдет в приятной атмосфере: «Девушки готовы! Настрой боевой, глаза горят! Планируем, что каждое мероприятие конкурса станет для участниц праздником, но в тоже время даст много новых знаний и умений!», - сказала она. 

Одной из главных целей проведения конкурса является привлечение внимания к подобного рода мероприятиям, представляя красоту как совокупность духовных, спортивных и творческих качеств участниц. 

Следующие открытые мероприятия пройдут 17-го июня в Narva-Jõesuu SPA & Sanatorium - мастер-класс по Хаусу (современный стиль) для любителей танцев и 19-го июня в Noorus Spa Hotel, где Тренер Павел Боровков проведет тренировку-обучение "Бегай с умом". 

 

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