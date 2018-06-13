Вау! Открытие летнего сезона в Нарва-Йыесуу совпало с открытием конкурса Miss Baltic Coast

Всего в конкурсе примут участие 16 девушек возрастом от 16 до 22 лет.

Главный организатор конкурса, Андриана Чупова, считает, что коллектив полностью работоспособен и следующий месяц отбора пройдет в приятной атмосфере: «Девушки готовы! Настрой боевой, глаза горят! Планируем, что каждое мероприятие конкурса станет для участниц праздником, но в тоже время даст много новых знаний и умений!», - сказала она.

Одной из главных целей проведения конкурса является привлечение внимания к подобного рода мероприятиям, представляя красоту как совокупность духовных, спортивных и творческих качеств участниц.