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Аллергия на кошек оказалась связана с курением

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ФОТО: Igor Sapozhkov / PantherMedia / Igor Sapozhkov

Шведские ученые из Каролинского института установили, что фактором аллергии на кошек может быть пассивное курение. Такая аллергия может возникнуть у маленького ребенка, - так же, как и другие вариации аллергии, пишет МедикФорум.

Исследователями из Швеции были изучены данные малышей, как не родившихся, так и уже появившихся на свет. В итоге специалисты пришли к заключению о том, что на особенностях детского здоровья пассивное курение сказывается неминуемо.

«Если маленькому ребенку приходится вдыхать дым, у него повышается риск развития различных аллергий, прежде всего – аллергии на кошек», - резюмировали сотрудники Каролинского института.

Также из их данных следует, что риск бронхиальной астмы у новорожденного повышается в 2 раза, если курит вынашивающая его женщина.

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