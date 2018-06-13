Аллергия на кошек оказалась связана с курением

Шведские ученые из Каролинского института установили, что фактором аллергии на кошек может быть пассивное курение. Такая аллергия может возникнуть у маленького ребенка, - так же, как и другие вариации аллергии, пишет МедикФорум.
Исследователями из Швеции были изучены данные малышей, как не родившихся, так и уже появившихся на свет. В итоге специалисты пришли к заключению о том, что на особенностях детского здоровья пассивное курение сказывается неминуемо.
«Если маленькому ребенку приходится вдыхать дым, у него повышается риск развития различных аллергий, прежде всего – аллергии на кошек», - резюмировали сотрудники Каролинского института.
Также из их данных следует, что риск бронхиальной астмы у новорожденного повышается в 2 раза, если курит вынашивающая его женщина.