Как приготовить идеальный салат «Коул Слоу» для летнего пикника

Салат «Коул Слоу» можно готовить разными способами, добавляя различные овощи, фрукты и заправки. Но какой бы вариант вы не выбрали, существуют универсальные секреты приготовления этого блюда:
- Нарезайте все овощи очень тонко. Если вы будете шинковать капусту вручную, не вырезайте кочерыжку, чтобы вам было удобнее держать кочан. Но если вы планируете использовать кухонный комбайн, обязательно ее удалите.
- Используйте несколько видов капусты. Чтобы добиться более яркого вкуса, добавьте в салат смесь белокочанной и краснокочанной капусты. Вы также можете использовать кусочки экзотических фруктов, например, манго и ананаса.
- Обсушите овощи, прежде чем добавлять соус. Если вы готовите салат за день до вашей летней вечеринки, перемешайте овощи вместе со столовой ложкой соли и оставьте на 30 минут. Затем промойте, дайте овощам обсохнуть и перемешайте их с соусом. Храните в герметичном контейнере до 24 часов. Этот трюк поможет сохранить овощи хрустящими и сочными.
Теперь, когда вы знаете все секреты, попробуйте наш рецепт «Коул Слоу»:
Ингредиенты, которые вам понадобятся:
1 маленький кочан красной капусты
1 маленький кочан белокочанной капусты
- Морковь очистите и помойте. Натрите на терке для моркови по-корейски.
- Оба вида капусты помыть и тонко нашинковать.
- Натрите 1 чайную ложку лимонной цедры в большую миску, затем выжмите 1/4 стакана сока. Добавьте сахар и 1 чайную ложку соли, перемешайте. Всыпьте семена сельдерея и 1/2 чайной ложки перца. Добавьте майонез и сметану, перемешайте.
- Сложить овощи в миску, полить заправкой и перемешать. Салат можно подавать сразу, а можно накрыть крышкой и хранить в холодильнике до 24 часов.