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  • Как приготовить идеальный салат «Коул Слоу» для летнего пикника

Как приготовить идеальный салат «Коул Слоу» для летнего пикника

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ФОТО: Ildi Papp / PantherMedia / Ildi Papp

«Коул Слоу» – это американский салат из капусты, который традиционно подают к бургерам и блюдам на гриле, пишет Сегодня.

Салат «Коул Слоу» можно готовить разными способами, добавляя различные овощи, фрукты и заправки. Но какой бы вариант вы не выбрали, существуют универсальные секреты приготовления этого блюда:

  • Нарезайте все овощи очень тонко. Если вы будете шинковать капусту вручную, не вырезайте кочерыжку, чтобы вам было удобнее держать кочан. Но если вы планируете использовать кухонный комбайн, обязательно ее удалите. 
  • Используйте несколько видов капусты. Чтобы добиться более яркого вкуса, добавьте в салат смесь белокочанной и краснокочанной капусты. Вы также можете использовать кусочки экзотических фруктов, например, манго и ананаса.
  • Обсушите овощи, прежде чем добавлять соус. Если вы готовите салат за день до вашей летней вечеринки, перемешайте овощи вместе со столовой ложкой соли и оставьте на 30 минут. Затем промойте, дайте овощам обсохнуть и перемешайте их с соусом. Храните в герметичном контейнере до 24 часов. Этот трюк поможет сохранить овощи хрустящими и сочными.

Теперь, когда вы знаете все секреты, попробуйте наш рецепт «Коул Слоу»:

Ингредиенты, которые вам понадобятся:

2 лимона

1 ч.л. сахара

1/4 ч.л. семян сельдерея

1/2 стакана майонеза

1/4 стакана сметаны

1 маленький кочан красной капусты

1 маленький кочан белокочанной капусты

4 моркови

соль

Рецепт приготовления:

  1. Морковь очистите и помойте. Натрите на терке для моркови по-корейски.
  2. Оба вида капусты помыть и тонко нашинковать.
  3. Натрите 1 чайную ложку лимонной цедры в большую миску, затем выжмите 1/4 стакана сока. Добавьте сахар и 1 чайную ложку соли, перемешайте. Всыпьте семена сельдерея и 1/2 чайной ложки перца. Добавьте майонез и сметану, перемешайте.
  4. Сложить овощи в миску, полить заправкой и перемешать. Салат можно подавать сразу, а можно накрыть крышкой и хранить в холодильнике до 24 часов.

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