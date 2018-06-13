Дело в бокале: все тонкости винного стекла

«Вот, казалось бы, какая разница, пить вино из бокала, стакана, кофейной чашки или пластикового стаканчика, – размышляет Лара Губина. – В юности, например, точно все равно, ты пьян от всего. Также не имеет значения, если вам срочно нужно «спасать» подругу от душевной травмы, а под рукой только картонные стаканчики. Но, если вы стремитесь почувствовать все богатство вкуса вина, то не спешите и выберите правильные бокалы».

Выбор: хрусталь или стекло

По словам Виталия Ковача, в Австрии в конце XVIII века произошла настоящая революция в употреблении вина. До этого времени его пили из кружек, стаканов и кубков, и только введение в обиход бокала позволило лучше раскрывать аромат, вкус, послевкусие и многослойность напитка. Но поначалу стекло использовали толстое, иначе посуда могла разбиться. А затем пришли к изделиям из горного хрусталя с добавлением свинца, в результате чего смогли выливать формы, толщина которых 0,5-1 мм – для очень тонких ценителей. Хотя дешевые бокалы многие производители до сих пор выпускают вплоть до 2 мм.

В духе времени

Сегодня большой популярностью пользуются бокалы из «хрустального стекла», которое производится с добавлением титана или бария. Они по своим характеристикам почти не уступают хрусталю, но стоят гораздо дешевле. Современные бокалы легкие, прочные, с тонкими, идеально прозрачными стенками. Не так давно в моду вошли бокалы в виде кубков из цветного стекла с узорами и рельефами. Они выглядят в духе старины, красивы, но... не помогают вину раскрыться. Все-таки правило, что чем тоньше стенки у бокала – тем лучше, пока никто не отменял.

Размер и форма винных бокалов

Размер и форма бокала имеют большое значение. «Прежде всего, потому что и белому, и красному вину для проявления своего аромата необходим разный объем кислорода, – рассказывает Виталий Ковач. – Чем меньше чаша, тем меньше контакта с кислородом, соответственно меньше процесс окисления и испарения вина. Такие бокалы необходимы для белых вин, потому что их производят из сортов винограда, у которых ароматика довольно активная и интенсивная.

Когда мы говорим о красных винах, то там присутствуют тяжелые ароматические вещества, которым нужна более высокая температура, поэтому подача красных вин отличается от белых. Площадь соприкосновения с кислородом тоже должна быть гораздо больше, чем у белого. Поэтому чаша для красного вина по площади почти в два раза больше, чем для белого. Когда вам в ресторане сервируют два бокала, соответственно, тот, который меньше, идет для белого, а тот, который больше, – красного напитка».