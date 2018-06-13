ср, 13.06.2018
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Анджелина Джоли может потерять опеку над детьми

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ФОТО: MARK BLINCH / REUTERS

Нелегкие отношения между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом после бракоразводного процесса набирают обороты. Главной проблемой бывших супругов является общение Брэда с их с Анджелиной шестью детьми, пишет Сегодня

Изданию People стали доступны официальные судебные документы, в которых говорится о том, что если Анджелина Джоли не наладит общение Брэда с детьми, она и вовсе может лишиться родительской опеки.

Судья по делу о разводе супругов объяснил, что «важно, чтобы у каждого из шести детей были здоровые и крепкие отношения с их отцом и матерью», и Джоли должна позволить Питту поддерживать отношения и исправлять ситуацию.

Судья также изложил конкретные шаги, которые Джоли должна предпринять, чтобы помочь Питту наладить контакт с детьми, включая подробное расписание летних встреч и общение детей с Питтом по телефону, без контроля или вмешательства со стороны Анджелины. 

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт воспитывают шестерых детей, трое из которых – приемные.

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