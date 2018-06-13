Анджелина Джоли может потерять опеку над детьми

Изданию People стали доступны официальные судебные документы, в которых говорится о том, что если Анджелина Джоли не наладит общение Брэда с детьми, она и вовсе может лишиться родительской опеки.

Судья по делу о разводе супругов объяснил, что «важно, чтобы у каждого из шести детей были здоровые и крепкие отношения с их отцом и матерью», и Джоли должна позволить Питту поддерживать отношения и исправлять ситуацию.

Судья также изложил конкретные шаги, которые Джоли должна предпринять, чтобы помочь Питту наладить контакт с детьми, включая подробное расписание летних встреч и общение детей с Питтом по телефону, без контроля или вмешательства со стороны Анджелины.