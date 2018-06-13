Малиновый тарт с заварным кремом
13 июня 2018 г., 16:30
Если вы хотите приготовить вкусный летний пирог, возьмите на заметку рецепт тарта из песочного теста с ванильным заварным кремом и ягодами, пишет Сегодня.
Малиновый тарт с заварным кремом
Для теста:
мука – 200 г
сахарная пудра – 35 г
cоль – 1/4 ч.л.
масло сливочное – 125 г
яичные желтки – 2 шт.
Для заварного крема:
желтки – 3 шт.
сахар – 250 г
масло сливочное – 30 г
мука – 40 г
ванильный сахар — 1 ч.л.
молоко – 600 мл
Для начинки:
свежая малина
мята
сахарная пудра
Рецепт приготовления: