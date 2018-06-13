ср, 13.06.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Малиновый тарт с заварным кремом

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Luca Santilli / PantherMedia / Luca Santilli

Если вы хотите приготовить вкусный летний пирог, возьмите на заметку рецепт тарта из песочного теста с ванильным заварным кремом и ягодами, пишет Сегодня.

Малиновый тарт с заварным кремом

Для теста:

мука – 200 г

сахарная пудра – 35 г

cоль – 1/4 ч.л.

масло сливочное – 125 г

яичные желтки – 2 шт.

Для заварного крема:

желтки – 3 шт.

сахар – 250 г

масло сливочное – 30 г

мука – 40 г

ванильный сахар — 1 ч.л.

молоко – 600 мл

Для начинки:

свежая малина

мята

сахарная пудра

Рецепт приготовления:

  1. Муку, сахарную пудру и соль просеять в миску. Добавить желтки и нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Замесить тесто. Выложить его в форму, сформировать пальцами бортики и наколоть вилкой.
  2. Выпекать корж в течение 7-10 минут при 210 С, чтобы тесто слегка зарумянилось. Дать основе полностью остыть.
  3. Желтки выложить в миску и растереть с сахаром и ванилью. Влить 50 мл холодного молока и перемешать. Добавить к желткам просеянную муку и снова перемешать.
  4. Оставшееся молоко довести до кипения и дать остыть до комнатной температуры. Добавить в молоко желтковую смесь, тщательно перемешать и поставить на плиту. Варить на слабом огне, все время помешивая, до загустения. Если след от пальца на обратной стороне ложки или лопатки не будет "заплывать", крем готов. При этом крем не нужно доводить до кипения и кипятить. Как только он хорошо загустеет, снять кастрюлю с огня. Добавить кусочек сливочного масла комнатной температуры, накрыть кастрюлю крышкой и остудить до комнатной температуры.
  5. Собрать малиновый тарт. Равномерно нанести заварной крем по всей поверхности коржа. На крем выложить свежую малину, присыпать по желанию сахарной пудрой и украсить листиками свежей мяты. Поставить пирог в холодильник минимум на час.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ