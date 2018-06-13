Как замедлить рост волос в домашних условиях: самые эффективные методы

Чаще всего для избавления от волос на теле девушки используют простые средства: бритву или эпилятор. Но существуют и намного более действенные методы – шугаринг, удаление волос воском, фотоэпиляция. От эпилятора, шугаринга и воска эффект гладкой кожи длится около 2-х недель.

Замедлить рост волос в нежелательных местах можно с помощью специальных рецептов. Используя данные средства по замедлению роста волос, можно дольше не беспокоиться о гладкости кожи. К тому же предложенные средства, замедляющие рост волос, на натуральной основе.

Маска на спирту. Возьми 5 г нашатырного спирта и 35 г обычного спирта, смешай с 5 г касторового масла и 1,5 г йода. Приготовленным раствором протирай места, где хочешь избавиться от волос, несколько раз в день.

Маска с лимонным соком. Чтобы замедлить рост волос, необходимо протирать участки кожи с удаленными волосами лимонным соком. Его можно использовать как лосьон.

Маска на основе масел. Смешай 5 г касторового масла с 40 г спирта и 1,5 г йода. Протирай участки кожи с нежелательными волосками этим маслом 2 раза в сутки.