Как замедлить рост волос в домашних условиях: самые эффективные методы

Летом наша одежда становится более открытой и легкой, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы кожа выглядела максимально ухоженно и гладко. Но как бы ты не старалась, волоски все равно пробиваются наружу. К сожалению, избавиться от волос на теле не всегда невозможно. Но можно замедлить их рост, пишет Lady.tochka.net.
Чаще всего для избавления от волос на теле девушки используют простые средства: бритву или эпилятор. Но существуют и намного более действенные методы – шугаринг, удаление волос воском, фотоэпиляция. От эпилятора, шугаринга и воска эффект гладкой кожи длится около 2-х недель.
Замедлить рост волос в нежелательных местах можно с помощью специальных рецептов. Используя данные средства по замедлению роста волос, можно дольше не беспокоиться о гладкости кожи. К тому же предложенные средства, замедляющие рост волос, на натуральной основе.
Маска на спирту. Возьми 5 г нашатырного спирта и 35 г обычного спирта, смешай с 5 г касторового масла и 1,5 г йода. Приготовленным раствором протирай места, где хочешь избавиться от волос, несколько раз в день.
Маска с лимонным соком. Чтобы замедлить рост волос, необходимо протирать участки кожи с удаленными волосами лимонным соком. Его можно использовать как лосьон.
Маска на основе масел. Смешай 5 г касторового масла с 40 г спирта и 1,5 г йода. Протирай участки кожи с нежелательными волосками этим маслом 2 раза в сутки.
Маска на основе эфирных масел. Смешай базовое масло (жожоба, миндальное, масло виноградных косточек) с несколькими каплями эфирных масел мяты или/и чайного дерева. Для замедления роста волос обрабатывать зону, с которой ты удалила волоски, необходимо несколько раз в неделю (не менее 3-х).