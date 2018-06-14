Каково быть звездным визажистом в Каннах: интервью с Ирэн Чуприяновской

Как думаете, почему в Канны решили отправить именно вас? Ведь, согласитесь, визажистов YSL достаточно много по всему миру.

Здесь есть маленькое «но»: международных визажистов YSL всего 30 человек и далеко не все из них ездят по таким мероприятиям. Кинофестиваль проходил в Европе, соответственно, едет Европа. Я вхожу в Восточно-Европейскую группу и из нее такая возможность была лишь у двух человек. В результате поехала я.

Ирэн Чуприяновская ФОТО: Максим Тооме

Расскажите подробней о вашем опыте работы в Каннах. Нам интересно все: какая у вас была команда, в каких условиях трудились.

У нас было 3 визажиста и 3 парикмахера. Также нам выделили свит, который полностью переделали под студию. Мой рабочий день длился где-то 9 часов. Система работы разная: в основном мы трудились в нашем бьюти-центре, но в последний день мне приходилось ходить по гостиничным номерам. Сказать, что я чувствовала себя очень странно — не сказать ничего: такой опыт у меня был впервые. Бьюти-центр YSL находился в отеле, где каждый второй гость — звезда с мировым именем, а это огромная ответственность.

Кому из знаменитостей вы делали макияж? Знали об этом заранее, или каждый раз был сюрприз?

К сожалению, имен я раскрывать не могу — скажу лишь, что это были звезды французского кино. Заранее не было известно ничего: о том, кому будем делать макияж, мы узнавали день в день.

Актрисы, которым вы делали макияж, доверяли вам полностью, или все же озвучивали свои пожелания?

Наши клиенты доверялись нам полностью, и это логично: если мы присутствуем на подобном мероприятии, значит наш профессиональный уровень максимально высок и переживать не о чем. К тому же, я не просто визажист — я человек, который каждый день работает с клиентами-покупателями нашей марки и понимает их предельно хорошо. Я никогда не приступлю к работе, пока не получу 100% информации, что от меня хочет клиент, потому обязательно задаю ему ряд вопросов, стараясь вытянуть максимум информации. Самое важное для меня — клиент, довольный результатом.

Но бывает ведь такое, что желания клиента противоречат его внешности, и что-то ему совершенно не идет?

Да, клиенты бывают разные: у кого-то специфическое лицо, глаза необычной формы. Но ты все равно делаешь то, что подойдет этому человеку, ведь ты профессионал. Иногда мягко говоришь: «А вот хорошо бы сделать вот так или вот так, но вот с такими небольшими нюансами в вашем варианте, это будет круто работать». Люди в любом случае прислушаются.

Наверняка вы замечали, что девушки неправильно подбирают себе тональное средство, и в результате лицо и шея получаются разных цветов. Как реагируете на такие ошибки?