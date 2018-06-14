Каково быть звездным визажистом в Каннах: интервью с Ирэн Чуприяновской

Визажистов сегодня много, а вот действительно талантливых и успешных можно пересчитать на пальцах. FashionSTEP встретился с Ирэн Чуприяновской — единственным визажистом со всей Прибалтики, кому посчастливилось работать над макияжем актрис на Каннском кинофестивале.
Ирэн, давно вы работаете визажистом?
Деньги я зарабатываю в данной сфере уже лет 11. Здесь нужно уточнить, что это не хобби, а профессиональная деятельность, и между этими понятиями есть разница — я не крашу подружек ради забавы, визаж является моей профессией. Потому что часто получается так, что каждая вторая клиентка, которая ко мне приходит, называет себя визажистом или хотя бы имеет диплом визажиста.
Свою профессию вы осваивали здесь?
Да, изначально я заканчивала эстонскую школу. Потом уже в процессе постоянно повышала квалификацию и сотрудничала с российскими школами, параллельно работая на протяжении нескольких лет. Заграницей в том числе.
Как вы попали в Yves Saint Laurent (далее YSL)?
В YSL меня пригласили 9 лет назад, и без ложной скромности я скажу, что сопротивлялась.
Почему?
На тот момент у меня была хорошая работа, которая полностью меня устраивала. И меня просто пригласили побеседовать, предварительно спросив разрешение у моего работодателя. Он, в свою очередь, «вызвал меня ковер» и рассказал об этом. Конечно же, меня это возмутило, и я убеждала начальство, что меня все устраивает и уходить я не собираюсь. А потом неожиданно согласилась на предложение YSL.
Получилось так, что в процессе беседы мне предложили некие условия. Уже заранее подумав об этом, я честно сказала, что меня все устраивает на моей нынешней работе и она практически идеальна, но есть маленькие нюансы, которые я бы хотела для себя в своей жизни улучшить как визажист. Эти моменты я озвучила. Они думали две недели, потому что мои требования были действительно серьезными. В какой-то степени я попросила «достать звезду с неба», и в результате ее для меня достали. Честно, я ни разу не пожалела, что пришла в YSL, даже вопреки тому, что вся моя семья была против такой авантюры.
Сейчас очень много визажистов — профессия в тренде, что порождает огромную конкуренцию. Наверное, работать на какой-то крупный бренд намного лучше, чем быть визажистом-одиночкой: не нужно постоянно самому в себя вкладывать и выживать в конкурентной среде.
Конечно же, нас постоянно обучают — это происходит несколько раз в год. Я представляю YSL как визажист в Прибалтике, потому обучение прохожу в первую очередь. Далее я передаю знания на местном уровне, рассказывая о тенденциях и новинках визажистам Эстонии, Латвии и Литвы.
Каннский кинофестиваль вы посетили впервые? Что почувствовали, когда получили приглашение в качестве визажиста?
Да, впервые. В этот момент я была дома, и когда получила мэйл, сначала не поверила своим глазам. Что почувствовала? Необыкновенную радость! Каждый визажист всегда ждет каких-то необычных предложений по работе. Это касается любой профессии, каждому человеку необходим рост в его деле.
Как думаете, почему в Канны решили отправить именно вас? Ведь, согласитесь, визажистов YSL достаточно много по всему миру.
Здесь есть маленькое «но»: международных визажистов YSL всего 30 человек и далеко не все из них ездят по таким мероприятиям. Кинофестиваль проходил в Европе, соответственно, едет Европа. Я вхожу в Восточно-Европейскую группу и из нее такая возможность была лишь у двух человек. В результате поехала я.
Расскажите подробней о вашем опыте работы в Каннах. Нам интересно все: какая у вас была команда, в каких условиях трудились.
У нас было 3 визажиста и 3 парикмахера. Также нам выделили свит, который полностью переделали под студию. Мой рабочий день длился где-то 9 часов. Система работы разная: в основном мы трудились в нашем бьюти-центре, но в последний день мне приходилось ходить по гостиничным номерам. Сказать, что я чувствовала себя очень странно — не сказать ничего: такой опыт у меня был впервые. Бьюти-центр YSL находился в отеле, где каждый второй гость — звезда с мировым именем, а это огромная ответственность.
Кому из знаменитостей вы делали макияж? Знали об этом заранее, или каждый раз был сюрприз?
К сожалению, имен я раскрывать не могу — скажу лишь, что это были звезды французского кино. Заранее не было известно ничего: о том, кому будем делать макияж, мы узнавали день в день.
Актрисы, которым вы делали макияж, доверяли вам полностью, или все же озвучивали свои пожелания?
Наши клиенты доверялись нам полностью, и это логично: если мы присутствуем на подобном мероприятии, значит наш профессиональный уровень максимально высок и переживать не о чем. К тому же, я не просто визажист — я человек, который каждый день работает с клиентами-покупателями нашей марки и понимает их предельно хорошо. Я никогда не приступлю к работе, пока не получу 100% информации, что от меня хочет клиент, потому обязательно задаю ему ряд вопросов, стараясь вытянуть максимум информации. Самое важное для меня — клиент, довольный результатом.
Но бывает ведь такое, что желания клиента противоречат его внешности, и что-то ему совершенно не идет?
Да, клиенты бывают разные: у кого-то специфическое лицо, глаза необычной формы. Но ты все равно делаешь то, что подойдет этому человеку, ведь ты профессионал. Иногда мягко говоришь: «А вот хорошо бы сделать вот так или вот так, но вот с такими небольшими нюансами в вашем варианте, это будет круто работать». Люди в любом случае прислушаются.
Наверняка вы замечали, что девушки неправильно подбирают себе тональное средство, и в результате лицо и шея получаются разных цветов. Как реагируете на такие ошибки?
Ооо, это моя любимая тема. И таких людей, к сожалению, много. Порой клиенты приходят с намерением повторно купить тональный крем того же номера, а я вижу, что он на два тона темнее лица. В таком случае, я начинаю задавать наводящие вопросы: а планируете ли вы загорать так много? Эффект загара на лице не достигается с помощью тона — визуально это, мягко говоря, некрасиво. Я спрашиваю, — вы хотите, чтобы весь город знал, что у вас неправильно подобран тональный крем? И это работает.
Так как вы работаете в YSL, несложно догадаться, из чего состоит вся ваша косметичка. Назовите три ваших личных маст-хэва декоративной косметики YSL.
Увлажняющее средство Top Secrets Instant Moisture Glow увлажняет кожу в течение 72 часов, выравнивает цвет лица, обладает светоотражающим эффектом. Его следует смешивать с тональным кремом, максимально облегчая последний. Если вернуться к Каннам, одна из клиенток хотела лицо с эффектом свежести, на котором не будет видно следов макияжа. К тому времени фестиваль длился не первый день, и последствия ночных вечеринок полностью отображались на внешнем виде. Мой излюбленный прием спас ситуацию — Moisture Glow плюс пара капель тонального средства Glow Shot.
Летом мы не выделяем глаза, делая основной акцент на ярких губах. У YSL вышли новые блески Volupté Liquid, которые обеспечивают яркость и при этом превосходно увлажняют губы.
И последнее — цветная тушь. В этом году хит сезона — синий цвет: я советую комбинировать тушь с лайнером в одном оттенке, чтобы макияж смотрелся эффектнее.
Говорят, голубой — спорный цвет и идет не всем. Что вы думаете по этому поводу?
В нашей линейке три оттенка синего, так что каждый может подобрать свой идеальный тон.
Как считаете, бояться ли местные девушки ярких цветов в макияже, той же цветной туши?
Не буду скромничать: в том, что эстонки стали краситься немного ярче, есть и моя заслуга. У нас холодная страна, у нас мало света, потому девушки достаточно консервативны. Я призываю всех не стесняться и отбросить страхи — давайте хотя бы летом привносить в нашу жизнь немножко больше цвета. Впустите в вашу повседневность позитив, просто улыбайтесь!