Еще не все потеряно: как вернуть мужчину по знаку Зодиака

Вернуть любимого после разрыва мечтают многие женщины. Но как это сделать? Астрологи рассказали, как можно быстро наладить отношения с бывшим, учитывая особенности его характера по знаку зодиака, пишет Fabiosa.
Овен (21.03-20.04)
Основные причины разрыва: безразличие, домоседство и неискренность партнерши.
Не спешите вымаливать прощение у представителя этого знака. Если чувства Овна еще не совсем остыли, то он сам вскоре пойдет на контакт. Дело в том, что эти мужчины не любят отказываться от своих идеалов. Соответственно, примирение с Овном — дело времени.
Вспомогательные средства:
- кардинальная смена имиджа;
- красивое белье;
- отказ от ревности и тотального контроля.
Совет астрологов: покажите мужчине-Овну свою искреннюю любовь, и тогда он быстро сменит гнев на милость.
Телец (21.04-21.05)
Основные причины разрыва: измена, публичное унижение, попытки партнерши доминировать, разочарование.
После разрыва с Тельцом прежде всего постарайтесь прийти в норму и успокоиться. Мужчины этого знака могут долго остывать от обид, поэтому вам придется подождать. Выяснять отношения с Тельцом нужно только наедине, поэтому забудьте о помощи родственников и друзей!
Вспомогательные средства:
- искренность и описание собственных переживаний;
- отказ от упреков;
- напоминание о приятных моментах.
Совет астрологов: покажите мужчине-Тельцу свое желание меняться в лучшую сторону.
Близнецы (22.05-21.06)
Основные причины разрыва: ревность, навязчивость и попытки контроля.
Мужчина-Близнецы любит сам принимать решения, поэтому может вернуться в любой момент. Однако стоит помнить, что большинство представителей этого знака зодиака находятся в постоянном поиске спутницы жизни, поэтому вам придется постараться, чтобы вернуть расположение бывшего.
Вспомогательные средства:
- комплименты;
- уверенность в себе;
- загадочный образ.
Совет астрологов: не пытайтесь полностью подчинить мужчину-Близнецы своим интересам. Если вы будете продолжать посягать на его свободу, то однажды он уйдет навсегда!
Рак (22.06-22.07)
Основные причины разрыва: накопившиеся обиды и нехозяйственность партнерши.
После расставания Раки очень сильно переживают и надолго уходят в себя. Вытащить любимого из панциря непросто, но вы можете исправить положение, если признаете допущенные вами ошибки и покажете свои искренние чувства.
Вспомогательные средства:
- похвалы;
- любимые блюда;
- проявление заботы.
Совет астрологов: мужчине-Раку крайне важно чувствовать себя нужным и востребованным. По своей натуре они довольно нерешительны, поэтому вам придется взять примирение на себя.
Лев (23.07-21.08)
Основные причины разрыва: предательство и борьба за власть.
После расставания не стоит ждать от гордого и самовлюбленного мужчины-Льва первых шагов к примирению. Если представитель этого знака принял решение уйти, то вернуть его может только острая необходимость в бывшей партнерше. А это случится лишь в том случае, если вы не позволите себе расслабляться и выглядеть неопрятно.
Вспомогательные средства:
- смена прически и гардероба;
- появление поклонников;
- финансовая и эмоциональная независимость.
Совет астрологов: будьте в центре внимания, восхищая мужчин сексуальностью, обаянием и умением поддержать разговор. Лев - большой ревнивец, поэтому вряд ли захочет «отдать» свою женщину (пусть даже и бывшую) на растерзание соперникам.
Дева (22.08-23.09)
Основные причины разрыва: постоянные истерики и отсутствие доверия.
Мужчины-Девы не склонны к многочисленным связям, поэтому, скорее всего, ваше расставание произошло по очень веской причине. Чтобы вернуть любимого, забудьте о драматических сценах с заламыванием рук. Никогда не пытайтесь доказывать Деве свою правоту после ссоры, ваш избранник должен понять это сам.
Вспомогательные средства:
- романтические сообщения;
- вкусняшки собственного приготовления;
- готовность прийти на помощь.
Совет астрологов: представители этого знака верят в Высшие Силы, поэтому расскажите бывшему какую-то мистическую историю. Например, о том, что вы увидели во сне свадьбу с ним, и это был Знак!
Весы (24.09-23.10)
Основные причины разрыва: негативные эмоции, психологическое давление и несправедливость.
После расставания с Весами можно отлично сыграть на их мягкосердечии. Покажите своему любимому, насколько вы прекрасны и одновременно несчастны без его любви и внимания. Не исчезайте из его поля зрения и не забывайте признаваться в своих искренних чувствах.
Вспомогательные средства:
- разговоры по душам;
- интерес к жизни бывшего;
- сохранение "дружеских" отношений.
Совет астрологов: взвешивание за и против у мужчин-Весов может затянуться надолго, поэтому берите инициативу в свои руки.
Скорпион (24.10-22.11)
Основные причины разрыва: измена и ложь.
Прежде чем вернуть мужчину-Скорпиона, сначала хорошенько подумайте. Если вы были сами виноваты в разрыве, то приготовьтесь до конца жизни выслушивать упреки в свой адрес. Вернуть доверие Скорпиона можно лишь в том случае, если полностью отказаться от лжи, ведь ее этот знак чует за версту.
Вспомогательные средства:
- самодостаточность;
- честность;
- сексуальность.
Совет астрологов: заманивайте мужчину-Скорпиона в свои сети не только телом, но и душой. Станьте для него загадкой, тем самым бросив вызов!
Стрелец (23.11-22.12)
Основные причины разрыва: манипулирование чувствами и излишняя серьезность.
Мужчины-Стрельцы предпочитают легкие отношения, поэтому нередко теряют интерес к любимой женщине, даже несмотря на страсть. Чтобы вернуть расположение представителя этого знака, продемонстрируйте ему свою готовность к переменам.
Вспомогательные средства:
- отказ от упреков и ревности;
- готовность выслушивать правду;
- самостоятельность.
Совет астрологов: перестаньте навязывать мужчине-Стрельцу свое мнение, демонстрируя свой интеллект по любому поводу.
Козерог (23.12-20.01)
Основные причины разрыва: нарушение личных границ и несерьезность партнерши.
Вернуть расположение мужчины-Козерога непросто, но за его любовь действительно стоит побороться. Представители этого знака сильно привязываются к спутнице жизни, поэтому ваши длительные отношения могут стать козырем.
Вспомогательные средства:
- лесть и похвала;
- деликатность в проявлении чувств;
- рассудительность.
Совет астрологов: если вы будете продолжать больно бить по самолюбию мужчины-Козерога, то вряд ли сможете его вернуть.
Водолей (21.01-19.02)
Основные причины разрыва: скука и несовпадение жизненных целей.
Мужчина-Водолей вполне может передумать и возобновить отношения, если вы снова станете ему интересны. Покажите себя с новой стороны и докажите бывшему, что вы еще не прочитанная книга. Например, сначала все время попадайтесь ему на глаза и постоянно звоните, а затем пропадите на несколько дней! Заинтригованный Водолей тут же захочет отправиться на поиски "потеряшки".
Вспомогательные средства:
- интригующее поведение;
- разговоры обо всем на свете;
- твердые принципы.
Совет астрологов: мужчины-Водолеи боятся чрезмерно сильной привязанности, поэтому никогда не раскрывайте своих чувств полностью.
Рыбы (20.02-20.03)
Основные причины разрыва: разочарование в идеале и вечные упреки.
Расставшись с представителем этого знака, не торопитесь навязываться. Дайте ему немного времени, чтобы остыть. Если спустя несколько дней мужчина-Рыбы так и не появился на горизонте, пускайте в ход все свои женские хитрости.
Вспомогательные средства:
- «случайные» встречи;
- демонстрация верности и покорности;
- признание собственных ошибок.
Совет астрологов: мужчины-Рыбы довольно капризны и часто бывают маменькиными сынками. Поэтому действуйте так, как поступила бы его мама: проявляйте заботу и утешайте своего мужчину.
Звезды всегда готовы помочь влюбленным, но не забывайте, что вам тоже придется постараться! Особенно, если вы сами виноваты в сложившейся ситуации. Возможно, прежде чем прибегать к каким-то астрологическим хитростям, нужно просто искренне извиниться?