Еще не все потеряно: как вернуть мужчину по знаку Зодиака

Мужчины-Девы не склонны к многочисленным связям, поэтому, скорее всего, ваше расставание произошло по очень веской причине. Чтобы вернуть любимого, забудьте о драматических сценах с заламыванием рук. Никогда не пытайтесь доказывать Деве свою правоту после ссоры, ваш избранник должен понять это сам.

Вспомогательные средства:

романтические сообщения;

вкусняшки собственного приготовления;

готовность прийти на помощь.

Совет астрологов: представители этого знака верят в Высшие Силы, поэтому расскажите бывшему какую-то мистическую историю. Например, о том, что вы увидели во сне свадьбу с ним, и это был Знак!

Весы (24.09-23.10)

Основные причины разрыва: негативные эмоции, психологическое давление и несправедливость.

После расставания с Весами можно отлично сыграть на их мягкосердечии. Покажите своему любимому, насколько вы прекрасны и одновременно несчастны без его любви и внимания. Не исчезайте из его поля зрения и не забывайте признаваться в своих искренних чувствах.

Вспомогательные средства:

разговоры по душам;

интерес к жизни бывшего;

сохранение "дружеских" отношений.

Совет астрологов: взвешивание за и против у мужчин-Весов может затянуться надолго, поэтому берите инициативу в свои руки.

Скорпион (24.10-22.11)

Основные причины разрыва: измена и ложь.

Прежде чем вернуть мужчину-Скорпиона, сначала хорошенько подумайте. Если вы были сами виноваты в разрыве, то приготовьтесь до конца жизни выслушивать упреки в свой адрес. Вернуть доверие Скорпиона можно лишь в том случае, если полностью отказаться от лжи, ведь ее этот знак чует за версту.

Вспомогательные средства:

самодостаточность;

честность;

сексуальность.

Совет астрологов: заманивайте мужчину-Скорпиона в свои сети не только телом, но и душой. Станьте для него загадкой, тем самым бросив вызов!

Стрелец (23.11-22.12)

Основные причины разрыва: манипулирование чувствами и излишняя серьезность.

Мужчины-Стрельцы предпочитают легкие отношения, поэтому нередко теряют интерес к любимой женщине, даже несмотря на страсть. Чтобы вернуть расположение представителя этого знака, продемонстрируйте ему свою готовность к переменам.

Вспомогательные средства:

отказ от упреков и ревности;

готовность выслушивать правду;

самостоятельность.

Совет астрологов: перестаньте навязывать мужчине-Стрельцу свое мнение, демонстрируя свой интеллект по любому поводу.

Козерог (23.12-20.01)

Основные причины разрыва: нарушение личных границ и несерьезность партнерши.

Вернуть расположение мужчины-Козерога непросто, но за его любовь действительно стоит побороться. Представители этого знака сильно привязываются к спутнице жизни, поэтому ваши длительные отношения могут стать козырем.

Вспомогательные средства:

лесть и похвала;

деликатность в проявлении чувств;

рассудительность.

Совет астрологов: если вы будете продолжать больно бить по самолюбию мужчины-Козерога, то вряд ли сможете его вернуть.

Водолей (21.01-19.02)

Основные причины разрыва: скука и несовпадение жизненных целей.

Мужчина-Водолей вполне может передумать и возобновить отношения, если вы снова станете ему интересны. Покажите себя с новой стороны и докажите бывшему, что вы еще не прочитанная книга. Например, сначала все время попадайтесь ему на глаза и постоянно звоните, а затем пропадите на несколько дней! Заинтригованный Водолей тут же захочет отправиться на поиски "потеряшки".

Вспомогательные средства:

интригующее поведение;

разговоры обо всем на свете;

твердые принципы.

Совет астрологов: мужчины-Водолеи боятся чрезмерно сильной привязанности, поэтому никогда не раскрывайте своих чувств полностью.

Рыбы (20.02-20.03)

Основные причины разрыва: разочарование в идеале и вечные упреки.

Расставшись с представителем этого знака, не торопитесь навязываться. Дайте ему немного времени, чтобы остыть. Если спустя несколько дней мужчина-Рыбы так и не появился на горизонте, пускайте в ход все свои женские хитрости.

Вспомогательные средства:

«случайные» встречи;

демонстрация верности и покорности;

признание собственных ошибок.

Совет астрологов: мужчины-Рыбы довольно капризны и часто бывают маменькиными сынками. Поэтому действуйте так, как поступила бы его мама: проявляйте заботу и утешайте своего мужчину.