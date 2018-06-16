сб, 16.06.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Еще не все потеряно: как вернуть мужчину по знаку Зодиака

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Andrew Ostrovsky / PantherMedia / Andrew Ostrovsky

Вернуть любимого после разрыва мечтают многие женщины. Но как это сделать? Астрологи рассказали, как можно быстро наладить отношения с бывшим, учитывая особенности его характера по знаку зодиака, пишет Fabiosa.

Овен (21.03-20.04)

Основные причины разрыва: безразличие, домоседство и неискренность партнерши.

Не спешите вымаливать прощение у представителя этого знака. Если чувства Овна еще не совсем остыли, то он сам вскоре пойдет на контакт. Дело в том, что эти мужчины не любят отказываться от своих идеалов. Соответственно, примирение с Овном — дело времени.

Вспомогательные средства:

  • кардинальная смена имиджа;
  • красивое белье;
  • отказ от ревности и тотального контроля. 

Совет астрологов: покажите мужчине-Овну свою искреннюю любовь, и тогда он быстро сменит гнев на милость.

Телец (21.04-21.05)

Основные причины разрыва: измена, публичное унижение, попытки партнерши доминировать, разочарование.

После разрыва с Тельцом прежде всего постарайтесь прийти в норму и успокоиться. Мужчины этого знака могут долго остывать от обид, поэтому вам придется подождать. Выяснять отношения с Тельцом нужно только наедине, поэтому забудьте о помощи родственников и друзей!

Вспомогательные средства:

  • искренность и описание собственных переживаний;
  • отказ от упреков;
  • напоминание о приятных моментах.

Совет астрологов: покажите мужчине-Тельцу свое желание меняться в лучшую сторону.

Близнецы (22.05-21.06)

Основные причины разрыва: ревность, навязчивость и попытки контроля.

Мужчина-Близнецы любит сам принимать решения, поэтому может вернуться в любой момент. Однако стоит помнить, что большинство представителей этого знака зодиака находятся в постоянном поиске спутницы жизни, поэтому вам придется постараться, чтобы вернуть расположение бывшего.

Вспомогательные средства:

  • комплименты;
  • уверенность в себе;
  • загадочный образ.

Совет астрологов: не пытайтесь полностью подчинить мужчину-Близнецы своим интересам. Если вы будете продолжать посягать на его свободу, то однажды он уйдет навсегда!

Рак (22.06-22.07)

Основные причины разрыва: накопившиеся обиды и нехозяйственность партнерши.

После расставания Раки очень сильно переживают и надолго уходят в себя. Вытащить любимого из панциря непросто, но вы можете исправить положение, если признаете допущенные вами ошибки и покажете свои искренние чувства.

Вспомогательные средства:

  • похвалы;
  • любимые блюда;
  • проявление заботы.

Совет астрологов: мужчине-Раку крайне важно чувствовать себя нужным и востребованным. По своей натуре они довольно нерешительны, поэтому вам придется взять примирение на себя.

Лев (23.07-21.08)

Основные причины разрыва: предательство и борьба за власть.

После расставания не стоит ждать от гордого и самовлюбленного мужчины-Льва первых шагов к примирению. Если представитель этого знака принял решение уйти, то вернуть его может только острая необходимость в бывшей партнерше. А это случится лишь в том случае, если вы не позволите себе расслабляться и выглядеть неопрятно.

Вспомогательные средства:

  • смена прически и гардероба;
  • появление поклонников;
  • финансовая и эмоциональная независимость.

Совет астрологов: будьте в центре внимания, восхищая мужчин сексуальностью, обаянием и умением поддержать разговор. Лев - большой ревнивец, поэтому вряд ли захочет «отдать» свою женщину (пусть даже и бывшую) на растерзание соперникам.

Дева (22.08-23.09)

Основные причины разрыва: постоянные истерики и отсутствие доверия.

Мужчины-Девы не склонны к многочисленным связям, поэтому, скорее всего, ваше расставание произошло по очень веской причине. Чтобы вернуть любимого, забудьте о драматических сценах с заламыванием рук. Никогда не пытайтесь доказывать Деве свою правоту после ссоры, ваш избранник должен понять это сам. 

Вспомогательные средства:

  • романтические сообщения;
  • вкусняшки собственного приготовления;
  • готовность прийти на помощь.

Совет астрологов: представители этого знака верят в Высшие Силы, поэтому расскажите бывшему какую-то мистическую историю. Например, о том, что вы увидели во сне свадьбу с ним, и это был Знак!

Весы (24.09-23.10)

Основные причины разрыва: негативные эмоции, психологическое давление и несправедливость.

После расставания с Весами можно отлично сыграть на их мягкосердечии. Покажите своему любимому, насколько вы прекрасны и одновременно несчастны без его любви и внимания. Не исчезайте из его поля зрения и не забывайте признаваться в своих искренних чувствах.

Вспомогательные средства:

  • разговоры по душам;
  • интерес к жизни бывшего;
  • сохранение "дружеских" отношений.

Совет астрологов: взвешивание за и против у мужчин-Весов может затянуться надолго, поэтому берите инициативу в свои руки.

Скорпион (24.10-22.11)

Основные причины разрыва: измена и ложь.

Прежде чем вернуть мужчину-Скорпиона, сначала хорошенько подумайте. Если вы были сами виноваты в разрыве, то приготовьтесь до конца жизни выслушивать упреки в свой адрес. Вернуть доверие Скорпиона можно лишь в том случае, если полностью отказаться от лжи, ведь ее этот знак чует за версту.

Вспомогательные средства:

  • самодостаточность;
  • честность;
  • сексуальность.

Совет астрологов: заманивайте мужчину-Скорпиона в свои сети не только телом, но и душой. Станьте для него загадкой, тем самым бросив вызов!

Стрелец (23.11-22.12)

Основные причины разрыва: манипулирование чувствами и излишняя серьезность.

Мужчины-Стрельцы предпочитают легкие отношения, поэтому нередко теряют интерес к любимой женщине, даже несмотря на страсть. Чтобы вернуть расположение представителя этого знака, продемонстрируйте ему свою готовность к переменам.

Вспомогательные средства:

  • отказ от упреков и ревности;
  • готовность выслушивать правду;
  • самостоятельность.

Совет астрологов: перестаньте навязывать мужчине-Стрельцу свое мнение, демонстрируя свой интеллект по любому поводу.

Козерог (23.12-20.01)

Основные причины разрыва: нарушение личных границ и несерьезность партнерши.

Вернуть расположение мужчины-Козерога непросто, но за его любовь действительно стоит побороться. Представители этого знака сильно привязываются к спутнице жизни, поэтому ваши длительные отношения могут стать козырем.

Вспомогательные средства:

  • лесть и похвала;
  • деликатность в проявлении чувств;
  • рассудительность.

Совет астрологов: если вы будете продолжать больно бить по самолюбию мужчины-Козерога, то вряд ли сможете его вернуть.

Водолей (21.01-19.02)

Основные причины разрыва: скука и несовпадение жизненных целей.

Мужчина-Водолей вполне может передумать и возобновить отношения, если вы снова станете ему интересны. Покажите себя с новой стороны и докажите бывшему, что вы еще не прочитанная книга. Например, сначала все время попадайтесь ему на глаза и постоянно звоните, а затем пропадите на несколько дней! Заинтригованный Водолей тут же захочет отправиться на поиски "потеряшки".

Вспомогательные средства:

  • интригующее поведение;
  • разговоры обо всем на свете;
  • твердые принципы.

Совет астрологов: мужчины-Водолеи боятся чрезмерно сильной привязанности, поэтому никогда не раскрывайте своих чувств полностью. 

Рыбы (20.02-20.03)

Основные причины разрыва: разочарование в идеале и вечные упреки.

Расставшись с представителем этого знака, не торопитесь навязываться. Дайте ему немного времени, чтобы остыть. Если спустя несколько дней мужчина-Рыбы так и не появился на горизонте, пускайте в ход все свои женские хитрости.

Вспомогательные средства:

  • «случайные» встречи;
  • демонстрация верности и покорности;
  • признание собственных ошибок.

Совет астрологов: мужчины-Рыбы довольно капризны и часто бывают маменькиными сынками. Поэтому действуйте так, как поступила бы его мама: проявляйте заботу и утешайте своего мужчину.

Звезды всегда готовы помочь влюбленным, но не забывайте, что вам тоже придется постараться! Особенно, если вы сами виноваты в сложившейся ситуации. Возможно, прежде чем прибегать к каким-то астрологическим хитростям, нужно просто искренне извиниться?

Читать также

Актуально

НАВЕРХ