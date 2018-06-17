Тоник для лица: пять лучших рецептов в домашних условиях

Некоторые девушки отдают предпочтение покупному варианту тоника для лица. Но есть и такие, которые используют натуральные средства, которые приготовленные самостоятельно.

Если ты давно уже в поисках идеального тоника для лица, тогда попробуй его создать самостоятельно. Рекомендуем тебе посмотреть самые лучшие рецепты приготовление тоника для любого типа лица.

Освежающий тоник. Если ты в поисках тоника для лица, который освежает, делает кожу более отдохнувшей, тогда обрати внимание на такой рецепт: 12 гр лепестков розы залей горячим зелёным чаем. Затем добавить цедру лайма, накрой крышкой и настаивай около 30 минут. Затем в консистенцию добавь 5-7 капель масла розы и помести, не процеживая в подготовленную для тоника баночку. Приготовленный тоник нужно хранить не более недели.

Увлажняющий тоник. Такой тоник восстанавливает клеточную структуру, делает кожу более увлажненной. Для приготовления тебе нужно за неделю положить в холодильник на нижнюю полку пару листов алое. По истечении времени вытащи алое и сделай из него гель с помощью специального пресса. Далее добавь в гель 100 мл. ромашкового отвара и 10 капель масло виноградных косточек. Тщательно перемешай и наноси на кожу лица три раза в день.

Матирующий тоник против жирного блеска. Если у тебя жирная кожа лица и ты нуждаешься в тонике, который устранит жирный блеск, тогда читай такой рецепт приготовления тоника: горсть овсянки залей нежирным молоком, после закипания выключи огонь и процеди через сито или марлю. Когда смесь остынет добавь в него пару капель масла календулы.

Тоник для сужения пор на лице. Чтобы очистить поры и сузить их подойдет такой рецепт тоника в домашних условиях: сделай настой отвара подорожника и остуди его. Далее 2 ст. ложки спиртовой календулы и пару капель масла корицы добавь в отвар из подорожника и смазывай кожу лица не чаще двух раз в день.