Не держится гель-лак: пять основных ошибок при нанесении

Начнем с того, что гель-лак и шеллак — это не одно и то же. Гель лак — это покрытие для ногтей, которое совмещает свойства маникюрных лаков и гелей. Мы можем часто слышать, что его называют «шеллак», но это совершенно неправильно. Такая ассоциация возникла в связи с выходом на рынок продукции Shellac CND (отличаются уникальным составом).

Если вы уже выбрали свой интересный дизайн на ближайшие 14 дней и готовы приступать к нанесению, то вам нужно знать об основных ошибках, избежание которых помогут «продлить жизнь» вашему маникюру.

1. Используете неправильный баф для шлифовки

Чтобы шеллак или гель-лак держался 14 дней и даже больше, нужно отшлифовать ногтевую пластину. И это нужно делать даже в тех случаях, когда в технологии нанесения средства этого не требуется. Для того, чтобы гель-лак лучше держался, нужно выбрать правильный инструмент. Все пилочки отличаются абразивностью. Соответственно, чем тоньше ноготь, тем больше она должна быть. Для ногтевой пластины без особенностей можно смело брать баф с абразивностью — 220-280 грит.

Абразивность — это критерий определяющий количество гритов, на поверхности.

2. Плохое обезжиривание ногтевой пластины

Ногтевую пластину нужно всегда тщательно обезжиривать. Чаще всего для этого используют праймер, который обеспечивает лучшее сцепление ногтевой пластины и покрытия. Производители выпускают кислотный и бескислотный вариант. Второй отлично подойдет, если у вас тонкие и чувствительные ногти. Если этого средства не нашлось под рукой, возьмите спирт. Ни в коем случае не пропускайте этот важный момент!

3. Забыли «запечатать край ногтя»

Каждый слой гель-лака нужно «запечатывать». Для этого нужно пройтись базой по краешку ногтевой пластины слева на право или наоборот. Зачастую пропуск этого шага может привести к сколам.

Использования некачественной УФ лампы тоже влияет на ногтевую пластину. А вы знали, что они даже имеют срок годности?

4. Совмещаете неправильно материалы

Совмещать материалы, как и уход в косметике, очень важно. Иногда состав продукта может работать в паре с другим не так эффективно. Поэтому лучше всего брать средства одной линейки. Тогда об отслаивании и сколах на кончиках можно будет забыть!

5. Ну почему у меня?

Это самый нестандартный пункт, который стоит учитывать. Каждый имеет свои индивидуальные особенности организма и самой ногтевой пластины. Даже прием витаминов или любых других таблеток может привести к тому, что гель-лак будет держаться намного меньше.

Обращать внимания на состав продукта нужно всегда, ведь химические элементы, которые есть в гель-лаках при долгом использовании, накапливаются в организме.