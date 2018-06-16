Семь главных признаков интоксикации организма

Участившееся появление высыпаний на коже, налет на языке, высокая температура, лишние килограммы, - все это по мнению экспертов может свидетельствовать о повышенном сахаре, сообщили OAnews. Другим симптомом «засахаренности» организма является хроническая усталость, которая часто наблюдается на фоне увеличенного потребления сладостей. Чтобы решить данную проблему, следует забыть о сахаре минимум на полторы недели, дали совет медработники.

Повышенное содержание в организме опасных для него веществ может иметь место и в связи со сбоями в работе печени, отметили ученые.

Сигналом такой проблемы часто становится бессонница. При нарушении функционала печени и бессоннице эксперты рекомендуют употреблять овощные соки, брокколи, цветную капусту.