Пальчики оближешь: блины с мясным фаршем и рисом
14 июня 2018 г., 10:31
Блины с мясным фаршем и рисом – вкусное и сытное блюдо, которое отлично подойдет для завтрака. В этом рецепте используется фарш из телятины, но вы можете заменить его свиным, говяжьим или куриным, пишет Сегодня.
Блины с мясом и рисом
Ингредиенты:
Для блинов:
0.5 литра молока
0.5 литра кипяченой холодной воды
3 яйца
4 ст. ложки растительного масла
1/4 ч. ложки соды, погашенной уксусом
1 ч. ложка соли
0.5 ч. ложки сахара
2 стакана с горкой муки
Для начинки:
500 г телятины
1 стакан отварного риса, заправленного столовой ложкой сливочного масла
соль, молотый черный перец – по вкусу
Рецепт приготовления: