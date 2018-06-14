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Пальчики оближешь: блины с мясным фаршем и рисом

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Блины.

ФОТО: Alexander Ryumin/Alexander Ryumin/TASS

Блины с мясным фаршем и рисом – вкусное и сытное блюдо, которое отлично подойдет для завтрака. В этом рецепте используется фарш из телятины, но вы можете заменить его свиным, говяжьим или куриным, пишет Сегодня.

Блины с мясом и рисом

Ингредиенты:

Для блинов:

0.5 литра молока

0.5 литра кипяченой холодной воды

3 яйца

4 ст. ложки растительного масла

1/4 ч. ложки соды, погашенной уксусом

1 ч. ложка соли

0.5 ч. ложки сахара

2 стакана с горкой муки

Для начинки:

500 г телятины

1 стакан отварного риса, заправленного столовой ложкой сливочного масла

соль, молотый черный перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. В глубокой миске смешать молоко, воду, яйца, растительное масло, сахар, соль, соду и муку. Взбить миксером, чтобы не было комочков. Поставить тесто в холодильник минимум на 1 час.
  2. Еще раз перемешать тесто и пожарить тонкие блинчики на смазанной маслом сковороде.
  3. Мясо отварить, добавив в воду лавровый лист и перец горошком. Бульон сохранить.
  4. Затем мясо пропустить через мясорубку, добавить рис, соль и молотый перец по вкусу. Долить немного мясного бульона, чтобы начинка не была сухой (примерно 50 мл).
  5. Наполнить каждый блин фаршем и свернуть в трубочку. 
  6. Подавать блины вместе со сметаной. 

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