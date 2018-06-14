Ученые назвали страшные последствия излишка сна

Эксперты из Сеульского университета в Южной Корее провели масштабные исследования и, как выяснилось, относительная доля больных метаболическим синдромом среди тех, кто спал меньше шести часов и больше десяти, оказалась больше, чем среди тех, кто спал от шести до восьми часов или от восьми до десяти.

Специалисты использовали данные когортного исследования Health Examinees (HEXA) за период с 2004 по 2013 год. Всего они изучили анкеты 133 608 человек (44 930 мужчин, 88 678 женщин) в возрасте от 40 до 69 лет. Анкета раскрывала информацию об истории болезни, образе жизни, диете, физической активности и репродуктивной функции у женщин. Ученые учитывали эти показатели, оценивая среднюю продолжительность сна.

В ходе эксперимента выяснилось, что о метаболическом синдроме свидетельствовало наличие хотя бы трех указанных показателей: увеличенная окружность талии, высокий уровень триглицеридов, низкий уровень "хорошего" холестерина, гипертония, высокий уровень сахара. Среди мужчин оказалось 29 процентов больных, а среди женщин — 24,5 процента. Относительная доля больных метаболическим синдромом среди тех, кто спал меньше шести часов и больше десяти, оказалась больше, чем среди тех, кто спал от шести до восьми часов или от восьми до десяти.